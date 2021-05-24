Google обновила условия использования YouTube. Согласно им, с 1 июня 2021 года реклама будет интегрироваться в видеоролики по новым правилам. И кое-что в них заставляет задуматься.
Ранее у авторов видеороликов был выбор: они могли включить монетизацию и в таком случае их контент прерывался бы рекламными вставками; либо не включать её — в таком случае зрители могли смотреть видео без раздражающей рекламы. Второй вариант был полезен тем, кто не зарабатывает на YouTube, а ведет там, скажем, бизнес-аккаунт или благотворительный канал. Однако с 1 июня такого выбора больше нет. YouTube будет вставлять «рекламную паузу» во все видеоролики без исключения. Однако включение и выключение монетизации сохранится. В чём же разница? Теперь, если канал не монетизирован, YouTube будет показывать рекламу в его видеороликах, а доход от нее полностью заберет себе. Получается, что для авторов теперь самым выгодным вариантом будет включение монетизации — хотя бы ради того, чтобы зрители не смотрели рекламу в его контенте без пользы для него самого. А для самих зрителей это означает, что отдушины от рекламы теперь не будет даже на некоммерческих каналах. Единственным способом не видеть рекламы станет платная подписка YouTube Premium.
Причины такого решения достоверно неизвестны. Однако аналитики сходятся во мнении, что YouTube не приносит Google дохода. Например, в 2015 году независимое исследование доходов и расходов платформы показало, что на тот момент YouTube приносил компании небольшой убыток. За прошедшие шесть лет многое изменилось и платформа серьезно выросла, но если предположить, что дохода она всё еще не приносит, то новые условия вполне объяснимы. Кроме того, решение показывать рекламу во всех видеороликах подтолкнет еще большее количество зрителей приобрести платную подписку.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник:
Так ладно была бы реклама стоящая
А то презервативы прокладки и прочая ерунда. Вообще не фильтруется КТО смотрит контент. А если вместо рекламы клип какой-то или кино больше 10 минут это вообще полный абзац 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Ivi, Okko, iCloud, Яндекс
Куда уж больше то 🙄🙄🙄
Да я и не против если честно её смотреть, но …
В последнее время её прям ОЧЕНЬ много это раз
И реклама совершенно не фильтруется это два
Чтобы вы делает на устройстве, что вам такая реклама? :)
Квн смотрю 😅😅😅
Тех кто чуть умнее это подтолкнёт поставить vanced.