Женщина вживила себе 25 чипов по всему телу. Ей очень нравится

Олег

Чипы
Фото: Getty Images


Инженер-программист вживила себе под кожу 25 чипов RFID. Об этом рассказали в Engadget.

Согласно источнику, эксперт по IT-технологиям Миана Уиндалл рассказала о своем эксперименте на конференции DEF CON. Она встроила в свое тело множество чипов ближнего действия, которые помогают ей быстро решать бытовые задачи. Чаще всего RFID-чипы используются для идентификации человека — например, в пропусках, ключах от подъезда, автомобиля и так далее.

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Уиндалл делится, что импланты очень её выручают: например, когда она хочет пойти вечером в клуб и не брать с собой сумку и ключи, вернуться домой не составит труда — специальный замок считывает метку под её кожей и открывает дверь.

Девушка рассказывает, что далеко не любой чип под кожей будет полезен. Более того, уже после вживления имплант может выйти из строя или отвязаться от замка — у нее самой есть несколько таких чипов, которые не наносят вреда организму, но и пользы никакой. Кроме того, замки необходимо самостоятельно модифицировать, чтобы они работали с вживляемыми RFID.

Уиндалл называет еще одно преимущество имплантов — безопасность данных. Удостоверение или ключ можно украсть, а вот дублировать вживленный чип почти невозможно. Что касается эстетики, то «по большей части их не особо заметно», делится Миана. 

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Источник:
Engadget
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Комментарии

kardigan
+3137
kardigan
Маразм крепчал…
Сегодня в 04:08
#
Seagull
–422
Seagull
Лучше бы мозги себе вживила
Сегодня в 11:23
#
Misha Gynin
+110
Misha Gynin
Скажите ей кто нибудь что есть замки с отпечатками пальцев, сетчаткой глаза и face id.
Сегодня в 13:03
#
Volnorez Uraganov
+106
Volnorez Uraganov
Эти чипы ей очень помогут когда она соберется делать МРТ) , или попадет под какое другое поле ,что в городах не редкость и эти чипы начнут быстро раскаляться ))) сразу станет весело )
Сегодня в 14:08
#
Lord
+556
Lord
Полнейшее гонево у женщины.
Сегодня в 14:20
#
+131
Ivan Ivanov
Похоже в психиатрии созревает новая нозология
Хотя пирсинг так и не стал пока отдельным диагнозом...
Сегодня в 15:43
#