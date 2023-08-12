Женщина вживила себе 25 чипов по всему телу. Ей очень нравится

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Инженер-программист вживила себе под кожу 25 чипов RFID. Об этом рассказали в Engadget.



Согласно источнику, эксперт по IT-технологиям Миана Уиндалл рассказала о своем эксперименте на конференции DEF CON. Она встроила в свое тело множество чипов ближнего действия, которые помогают ей быстро решать бытовые задачи. Чаще всего RFID-чипы используются для идентификации человека — например, в пропусках, ключах от подъезда, автомобиля и так далее.







Уиндалл делится, что импланты очень её выручают: например, когда она хочет пойти вечером в клуб и не брать с собой сумку и ключи, вернуться домой не составит труда — специальный замок считывает метку под её кожей и открывает дверь.



Девушка рассказывает, что далеко не любой чип под кожей будет полезен. Более того, уже после вживления имплант может выйти из строя или отвязаться от замка — у нее самой есть несколько таких чипов, которые не наносят вреда организму, но и пользы никакой. Кроме того, замки необходимо самостоятельно модифицировать, чтобы они работали с вживляемыми RFID.



Уиндалл называет еще одно преимущество имплантов — безопасность данных. Удостоверение или ключ можно украсть, а вот дублировать вживленный чип почти невозможно. Что касается эстетики, то «по большей части их не особо заметно», делится Миана.