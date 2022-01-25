





С каждым годом Apple развивала устройство. Менялось количество доступных опций, разрешение дисплея. Например, в Apple Watch Series 3 стали доступными чтение и отправка SMS и сообщений из соцсетей, возможность управлять камерой и плеером смартфона. Менялся и размер корпуса. В новой, седьмой версии, дисплей увеличен более чем на 50%, по сравнению с 3 серией.Сейчас умные часы могут практически заменить смартфон. Смарт-часы, в отличие от смартфона, не предмет первой необходимости, поэтому выбор игр и приложений все еще не слишком большой.Например, удобных приложений для знакомств на Apple Watch практически нет. Разработчики сервиса RusDate недавно выпустили приложение для умных часов, которое позволяет знакомиться автономно, не используя смартфон.RusDate — приложение для знакомств среди русскоязычных пользователей. Охватывает страны СНГ, Европы, США, Израиль, Канаду. Помогает найти пару или собеседника по интересам, как в своем городе, так и за рубежом.Это очень удобно. Регистрация занимает всего 2 минуты. Вы устанавливаете приложение на смартфон и на Apple Watch. Смартфон нужен для регистрации и заполнения анкеты на сервисе. Далее использовать программу можно только на часах.Доступны опции, необходимые для эффективного поиска пары. Просматривайте анкеты, отправляйте симпатии, получайте уведомления о пользователях, которые зашли на сайт или ответили взаимностью. Также можно дарить виртуальные подарки, чтобы привлечь внимание интересного для вас человека.В приложении есть список персонализированных пикап-фраз, которые помогают завязать общение. Выбирайте подходящую и отправляйте в один клик прямо на часах.На Apple Watch медленно и не совсем удобно печатать сообщения. В приложении RusDate можете отправлять голосовые сообщения. Записывайте аудио прямо на часах — это поможет быстрее договориться о встрече.Нет необходимости искать телефон, чтобы ответить интересному для вас пользователю. Есть еще одна особенность: часы вибрируют, когда кто-то из избранных контактов заходит онлайн, или когда недалеко находится пользователь RusDate, который соответствует критериям поиска. Приложение на Apple Watch работает абсолютно автономно, а это позволяет сохранить заряд батареи смартфона.