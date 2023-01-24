Звезда «Теда Лассо» даже не знал об этих функциях защиты данных в iPhone. Обязательно посмотрите новый ролик Apple

Фархад

iPhone Privacy

В рамках празднования Дня конфиденциальности данных, который ежегодно отмечается 28 января, Apple поделилась короткометражным фильмом, в котором актёр Ник Мохаммед узнаёт о функциях конфиденциальности iPhone.

Исполнителя роли Нейта из популярного комедийного сериала Apple TV+ «Тед Лассо» сопровождает настоящий специалист флагманского магазина Apple Tower Theater по имени Вон, который по ходу ролика объясняет ему о защите пользовательских данных в различных сервисах и приложениях компании. В частности, он отметил возможность скрывать настоящий адрес электронной почты, защиту от отслеживания поведения в сети и слежки различными приложениями, а также высокую степень безопасности Wallet и Apple Pay.


Помимо ролика, Apple выпустила пресс-релиз, в котором в очередной раз отметила свою приверженность тому, что конфиденциальность является основным правом человека. Компания также проведёт бесплатные сессии по безопасности данных в своих фирменных магазинах по всему миру 28 января.

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Источник:
Apple
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