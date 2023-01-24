Неудавшиеся «друзья Оушена» обчистили Apple Store, но гаджеты почти сразу пришлось выкинуть

Фархад

Apple Store

Полиция Биверкрика разыскивает грабителей, вынесших из магазина Apple Store различные устройства на сумму более $100 000.

По данным местных СМИ, в 5:40 утра в понедельник группа из трёх воров ворвалась в магазин Apple Store в Биверкрике, штат Огайо, и вынесла продукты с витрин и складских помещений. Бандиты скрылись с места происшествия на седане, предположительно на тёмно-бордовом Ford Focus, но, в отличие от героев трилогии Содерберга, их план не был продуман до конца.

Apple Store

Прибыв на место происшествия, полицейские попросили сотрудников Apple активировать функции отслеживания и оповещения о пропаже на всех украденных гаджетах.

Как следствие, воры не успели уйти далеко и выбросили большинство гаджетов в районе Тротвуд. Эти девайсы были успешно возвращены полицией, однако самих преступников пока разыскивают — им ещё предстоит ответить перед судом.

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Источник:
Apple Insider
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