Неудавшиеся «друзья Оушена» обчистили Apple Store, но гаджеты почти сразу пришлось выкинуть

Полиция Биверкрика разыскивает грабителей, вынесших из магазина Apple Store различные устройства на сумму более $100 000.По данным местных СМИ, в 5:40 утра в понедельник группа из трёх воров ворвалась в магазин Apple Store в Биверкрике, штат Огайо, и вынесла продукты с витрин и складских помещений. Бандиты скрылись с места происшествия на седане, предположительно на тёмно-бордовом Ford Focus, но, в отличие от героев трилогии Содерберга, их план не был продуман до конца.Прибыв на место происшествия, полицейские попросили сотрудников Apple активировать функции отслеживания и оповещения о пропаже на всех украденных гаджетах.Как следствие, воры не успели уйти далеко и выбросили большинство гаджетов в районе Тротвуд. Эти девайсы были успешно возвращены полицией, однако самих преступников пока разыскивают — им ещё предстоит ответить перед судом.