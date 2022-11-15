Acer представила универсальный монитор за 13 тысяч рублей

Новинка уже доступна в сети магазинов Citilink.
Компания представила стильный и эргономичный монитор Acer CB242Y, который уже можно найти на полках магазинов. Благодаря продуманному и лаконичному дизайну, новинка отлично впишется в интерьер, а широкие возможности для мультимедиа и игр, позволят использовать устройство не только для рабочих задач, но и для развлечений.
Acer CB242Y получил безрамочный дисплей, удобную эргономичную подставку, которая позволяет менять угол наклона, регулировать высоту и поворот в горизонтальной плоскости или в портретном режиме. Все это позволяет расположить экран максимально удобно для пользователя и комфортно использовать его не только как основной монитор, но и в роли дополнительного дисплея. Расположить устройство на вертикальной поверхности можно благодаря настенному креплению.
Монитор Acer CB242Y уже можно купить в магазинах Citilink по рекомендованной розничной цене 13 090 руб.