Acer

Acer представила универсальный монитор за 13 тысяч рублей

Артем
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Новинка уже доступна в сети магазинов Citilink.

Компания представила стильный и эргономичный монитор Acer CB242Y, который уже можно найти на полках магазинов. Благодаря продуманному и лаконичному дизайну, новинка отлично впишется в интерьер, а широкие возможности для мультимедиа и игр, позволят использовать устройство не только для рабочих задач, но и для развлечений.

Acer CB242Y получил безрамочный дисплей, удобную эргономичную подставку, которая позволяет менять угол наклона, регулировать высоту и поворот в горизонтальной плоскости или в портретном режиме. Все это позволяет расположить экран максимально удобно для пользователя и комфортно использовать его не только как основной монитор, но и в роли дополнительного дисплея. Расположить устройство на вертикальной поверхности можно благодаря настенному креплению.
Для наилучшей цветопередачи в Acer CB242Y использована 23,8-дюймовая IPS-матрица с разрешением 1920×1080 и цветовым охватом в 72% пространства NTSC. Также экран отличается широкими углами обзора, высокой яркостью 250 нит и современным антибликовым покрытием Comfyview, которое позволяет установить монитор в любом месте, независимо от расположения внешних источников света. Экран поддерживает частоту обновления до 75 Гц с высоким параметром отклика в 1 мс и поддержкой FreeSync. Для защиты зрения используются технологии BlueLightShield, Flicker-less и Low dimming. Для подключения к источнику сигнала Acer CB242Y снабдили портами HDMI 1.4, DP 1.2 и VGA.

Монитор Acer CB242Y уже можно купить в магазинах Citilink по рекомендованной розничной цене 13 090 руб.
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