Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для общественных мест и транспорта. Об этом написали на сайте кабмина.
Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Требовать их будут до 1 июня 2022 года. Решение об использовании и местах применения кодов будут принимать региональные власти. Для посещения аптек, а также продуктовых магазинов с товарами первой необходимости они не понадобятся.
Также правительство предлагает использовать QR-коды в поездах и самолетах на междугородних и международных маршрутах. Дату вступления этого требования в действие объявят позже. В случае отсутствия у гражданина QR-кода перевозчик может расторгнуть договор, а деньги будут возвращены за 30 дней.
Вместе с новыми законопроектами Минздрав получил полномочия определять срок действия QR-кодов для привитых и переболевших. Региональные санитарные главврачи смогут самостоятельно вводить ограничения по согласованию с губернатором.
Для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли нужно будет предъявить один из следующих документов:
- QR-код о прививке
- документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом
- медицинский отвод от вакцинации
- до 1 февраля 2022 года при отсутствии необходимой документации можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест
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Здесь ранее даже была статья о том, что те, кто заведет свой блог, рекламу в приложении не увидят. Ой как давно это было…
Вакцина в рашке где всё разворовывается, где придумывают драконовские законы и медицина почти убита?
Где одобренные вакцины воз?
Почему принуждают колоть этот спутник с доказанной эффективностью 80% купленных сертификатов в стране где даже статистика нарисованная. Как и голоса на выборах. А корона кстати не ходит по метро и массовым мероприятиям организованным правительством. Заразится им можно в магазинах электроники, кинотеатре парикмахерский. А на алых парусах и концертах нет. Сколько мы там вирус этот победили уже раз? Вон как договариваться умеем!
Не переживай не сдохну, я уже переболел им. А размножаться в Рашке и делать новых рабов системы я и не планировал.
Переходный период введут с 02.02022. QR код будет нужен для посещения общественных мест.
Ограничения из-за вакцинации есть, а возможности привиться — нет. Только Спутником.
Единственный плюс вакцины в том, что течение болезни проходит в легкой форме, что уменьшает нагрузку на больницы.
Если бы сказали как есть, то больше бы народу прививалось. А так люди не понимают зачем прививаться, когда и после вакцинации ты так же можешь заболеть.