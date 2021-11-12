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Правительство внесло в Госдуму законопроекты о QR-кодах для общественных мест и транспорта. Об этом написали на сайте кабмина.

Посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли можно будет только с QR-кодом о прививке от коронавируса. Требовать их будут до 1 июня 2022 года. Решение об использовании и местах применения кодов будут принимать региональные власти. Для посещения аптек, а также продуктовых магазинов с товарами первой необходимости они не понадобятся.

Также правительство предлагает использовать QR-коды в поездах и самолетах на междугородних и международных маршрутах. Дату вступления этого требования в действие объявят позже. В случае отсутствия у гражданина QR-кода перевозчик может расторгнуть договор, а деньги будут возвращены за 30 дней.

Вместе с новыми законопроектами Минздрав получил полномочия определять срок действия QR-кодов для привитых и переболевших. Региональные санитарные главврачи смогут самостоятельно вводить ограничения по согласованию с губернатором.

Для посещения мест проведения массовых мероприятий, культурных учреждений, объектов общественного питания и розничной торговли нужно будет предъявить один из следующих документов:
  • QR-код о прививке
  • документ, подтверждающий, что человек переболел коронавирусом
  • медицинский отвод от вакцинации
  • до 1 февраля 2022 года при отсутствии необходимой документации можно предъявлять отрицательный ПЦР-тест
Требования о QR-кодах не затронут детей и подростков, поскольку вакцинация начинается с 18 лет.


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Источник:

TJ TJ

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