Blizzard объявила об отмене всех матчей лиги Overwatch, которые должны были состояться в Китае в течение двух следующих месяцев, из-за вспышки коронавируса. Компания сообщила об этом в своем Твиттере.

«Мы решили отменить наши февральские и мартовские матчи в Китае, поскольку мы беспокоимся о здоровье наших игроков, болельщиков и персонала. Мы надеемся, что у фанатов будет безопасный и счастливый лунный Новый год, и мы по-прежнему будем невероятно рады провести матчи лиги Overwatch в Китае позднее в этом году.





Мы объявим информацию с новым расписанием матчей позже.





Спасибо за вашу поддержку и понимание».