Blizzard объявила об отмене всех матчей лиги Overwatch, которые должны были состояться в Китае в течение двух следующих месяцев, из-за вспышки коронавируса. Компания сообщила об этом в своем Твиттере.
January 30, 2020
«Мы решили отменить наши февральские и мартовские матчи в Китае, поскольку мы беспокоимся о здоровье наших игроков, болельщиков и персонала. Мы надеемся, что у фанатов будет безопасный и счастливый лунный Новый год, и мы по-прежнему будем невероятно рады провести матчи лиги Overwatch в Китае позднее в этом году.
Мы объявим информацию с новым расписанием матчей позже.
Спасибо за вашу поддержку и понимание».
В период с февраля по март были запланировали матчи OWL в Шанхае, Фошане и Ханчжоу. Несколько китайских команд лиги уже переместили своих игроков в Южную Корею в качестве меры предосторожности.
Матчи были отменены, так как число погибших от вирусной вспышки приближается к 200, при этом почти 8 000 человек по последним данным инфицированы. На данный момент большое количество иностранных граждан эвакуируются из Китая.
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