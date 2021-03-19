Израильская компания Cellebrite отказалась от сотрудничества с российскими и белорусскими спецслужбами. Она выпускает и продаёт оборудование с ПО для взлома мобильных устройств.
Cellebrite обосновала свой отказ тем, что спецслужбы России и Беларуси используют её оборудование не для расследования преступлений, а для взлома смартфонов оппозиционных деятелей, ЛГБТ-активистов и представителей этнических меньшинств, то есть ведут противоправную деятельность в ущерб гражданам стран.
Генеральный директор Cellebrite Йосси Кармил заявил:
Cellebrite помогает правоохранительным органам и организациям делать нашу жизнь более безопасной, предоставляя решения для законного получения цифровых доказательств в рамках уголовных расследований и гражданских процессов. В рамках наших стандартных бизнес-операций мы регулярно пересматриваем и обновляем нашу политику, чтобы гарантировать, что мы работаем по общепринятым международным правилам и нормам.
Cellebrite закупает у хакеров и ИБ-специалистов информацию об уязвимостях нулевого дня — тех, о которых неизвестно разработчикам операционных систем и другого софта, а также производителям устройств. Поддержку этих уязвимостей необходимо постоянно обновлять, чтобы оборудование Cellebrite было в актуальном состоянии и эффективно взламывало гаджеты. После отказа в сотрудничестве российские белорусские спецслужбы смогут взламывать смартфоны только с устаревшими версиями операционных систем либо им придётся искать пути приобретения оборудования Cellebrite в обход производителя. Устаревшие продукты Cellebrite открыто продаются на Ebay и других площадках, и стоят очень дёшево.
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