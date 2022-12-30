На Discord нашли банду школьников. Они зарабатывают десятки тысяч долларов на угоне игровых аккаунтов
Александр Кузнецов —
Журналисты IGN выявили на геймерской платформе Discord мошенников, которые хвастаются добытым на обмане игроков. Они уводят аккаунты, крадут игровые монеты и дорогостоящие предметы, получая доход в несколько тысяч или даже десятков тысяч долларов в неделю.
В основном мошенничеством такого рода занимаются школьники. Они играют в Roblox, находят богатых игроков (их можно определить по наличию дорогостоящих виртуальных предметов), после чего связываются с ними, подсовывают фишинговую ссылку и крадут аккаунт. Вход в игру защищён PIN-кодом, но его можно подобрать с помощью специального скрипта.
Чтобы скрыть следы преступления, мошенники используют онлайн-казино Roblox, перепродавая виртуальные предметы из одного аккаунта в другой. Так становится невозможно отследить, кому тот или иной предмет принадлежал изначально. Примечательно, что аферисты совершенно не скрываются, они даже просили журналистов IGN назвать их ники, чтобы привлечь клиентов, желающих приобрести прокачанные аккаунты или виртуальные предметы.
В Roblox продаются очень дорогие виртуальные предметы, в том числе созданные в сотрудничестве в лакшери-брендами (например, Vans или Louis Vuitton). Обманутыми жертвами иногда становятся такие же школьники, которые тратят на игру все свои карманные деньги или сбережения родителей.
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