





В этом году ФБР совместно с правоохранительными органами почти двух десятков стран провернуло необычную и очень сложную операцию: они задержали примерно 800 пользователей смартфонов, которые создавались специально для преступников. Мафия думала, что эти устройства надёжно защищены от перехвата данных, а на самом деле вся их переписка сливалась напрямую борцам с преступностью.Издание Motherboard выяснило, что смартфон, созданный ФБР для преступников, открыто продаётся на Ebay. Журналисты приобрели один экземпляр и внимательно его изучили.Внешне это обычный Google Pixel 4a с кучей установленных приложений, но ни одно из них не запускается. Чтобы зайти в закрытый раздел, требуется ввести PIN-код, после чего на экране отображаются три иконки — калькулятор, будильник и настройки. При запуске «калькулятора» открывается мессенджер An0m — именно через него и переписывались преступники. Вход в мессенджер защищён — каждый раз при его запуске требуется вводить логин и пароль.





В настройках доступны различные опции приватности (например, перемешивание цифр на клавиатуре, чтобы было невозможно подглядеть PIN-код издалека, и автоматическое удаление информации после ввода определённого кода, нескольких неправильных попыток ввода PIN-кода или когда смартфон не разблокируется определённое время.



Смартфон работает на модификации Android, которая называется ArcaneOS. В ней, например, не управления службами геолокации, чтобы у пользователя было ощущение, что на смартфоне отключен GPS (на самом деле он всегда включен, просто нет опции для его отключения). Преступники были уверены, что пользуются секретным смартфоном с максимально надёжной защитой от перехвата данных. С помощью подставных лиц ФБР распространило около 12 тысяч таких устройств в десятках стран мира.



Как оказалось, этот смартфон можно было приобрести на Ebay ещё до того, как ФБР рассказало о проведённой операции, причём продавцы даже предоставляли покупателям PIN-код для входа в защищённую область устройства. Вероятно, они догадывались, что за ними шпионят и тем самым попытались замести следы — чтобы полиция вышла на невиновных и запуталась. Смартфон продавались по бросовой цене, а покупатели удивлялись, почему вместо чистого Android на них установлена неизвестная операционная система с сильнейшей защитой от перепрошивки и получения root-доступа. Не исключено, что и сейчас под видом стареньких Pixel 4a на интернет-барахолках продаются именно эти смартфоны, но сейчас, когда они рассекречены, пользоваться ими уже не опасно.







