Член Палаты представителей США от республиканской партии Мо Брукс опубликовал твит с информацией, открывающей доступ к его переписке и платёжным данным. Он прикрепил к твиту фотографию своего монитора, а на ней можно было разглядеть бумажку с паролем от его почты и пин-кодом его банковской карты.
По данным Vice, твит висел в открытом доступе около суток, а затем Мо Брукс опомнился и удалил его. Но ушлые журналисты успели сделать скриншоты.
Любой, кто знает адрес электронной почты Мо Брукса (а это его коллеги и может быть даже политические конкуренты), мог зайти в его почту и прочитать всю конфиденциальную переписку. Засветить номер карты сложнее, но Мо Брукс наверняка справился и с этим, а зная пин-код можно вывести с неё денежные средства или закупиться в интернет-магазинах.
По иронии судьбы Мо Брукс занимается вопросами информационной безопасности. Он входит в подкомитет Пентагона по кибербезащите и вроде бы должен знать, что не стоит держать свои пароли на бумажке, прилепленной к монитору, и тем более выкладывать их в твиттер.
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