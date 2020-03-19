Сегодня пользователи сразу трех крупных провайдеров испытывают проблему с доступом к интернету. Сбои наблюдаются у «ТТК», «Дом.ru» и «Ростелекома».У этого провайдера испытывают проблемы пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростава-на-Дону, Нижнего Новгорода и других крупных городов.На момент публикации у провайдера «Дом.ru» более 200 отчетов о проблемах с доступом. Со сбоями в основном столкнулись жители Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Самары, Саратова, Перми, Екатеринбурга, Челябинска и Тюмени.Судя по отчетам сайта Downdetector, пользователи «Ростелекома» сталкиваются со сбоями на протяжении сегодняшнего дня. Чаще всего отчеты поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Краснодара, Ростова, Нижнего Новгорода, Самары, Перми, Омска, Новосибирска, Красноярска и Иркутска.