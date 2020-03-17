Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Он также потребовал усилить ответственность за торговлю контрафактом, об этом сообщил Интерфакс.





«Указ только что подписал, и Михаил Владимирович (Мишустин, премьер-министр РФ — ИФ) это знает, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств. Но прошу обратить правительство на это внимание — и в указе это тоже есть — внести необходимые предложения по изменению в нормативную базу, в закон о повышении ответственности за контрафакт, чтобы никому в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения», — сказал Владимир Путин на совещании с членами правительства.



Президент также отметил, что вопрос о возможности приобретения лекарств через интернет очень важен для семей, который находятся на карантине.





«В этой связи обращаюсь к правительству и нашим телекоммуникационным компаниям. Нужно задействовать все резервы, чтобы ускорить реализацию поручения, которое было сформулировано мной еще в послании Федеральному Собранию, а именно наладить бесплатный доступ с домашних компьютеров к социально значимым российским интернет-ресурсам для возможности заказа лекарств, дистанционного обучения, получения государственных услуг, даже просмотра отечественных художественных фильмов, детских программ и так далее», — сообщил Путин.



Напомним, проект закона, разрешающий продажу безрецептурных препаратов через интернет, был внесен в Госдуму в 2017 году.





