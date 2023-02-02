Указывать день рождения в соцсети стало опасно

Мошенники придумали новую схему, по которой они обманывают пользователей социальных сетей. Под ударом неожиданно оказались те люди, которые указали дату своего рождения.Злоумышленники вбивают в поиск всех, кто родился в текущий день, и отправляют им ссылку, по которой якобы можно получить подарок. Как правило, они маскируются под сотовых операторов, а подарок заключается в удвоении суммы, на которую будет пополнен счёт телефона.Ссылки на такие сайты могут приходить и по электронной почте. Мошенники пользуются многочисленными утечками, в которых указаны адреса email и даты рождения пользователей.Далее всё зависит от жадности жертвы — чем больше она хочет получить, тем больше потеряет. При попытке пополнить счёт деньги уходят мошенникам. Поддельный сайт также может быть настроен таким образом, что все введённые на нём данные (включая номер карты, срок действия и защитный код) отправятся на удалённый сервер в открытом виде и будут проданы в даркнете.