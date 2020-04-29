В сеть попали данные россиян, которые обращались за оформлением займов в микрофинансовые организации. Информация была выставлена на продажу в конце марта на специализированном сайте.



База содержит данные о 12 миллионах физических лиц, оформлявших займы в 2017-2019 годах. Журналисты издания РБК смогли получить бесплатный пробник, в котором 1,8 тыс. записей клиентов, где указаны их ФИО, паспортные данные, дата рождения, номер телефона, адрес электронной почты, регион проживания, номера электронных кошельков и сумма займа. Помимо этого, в каждой записи присутствовала реферальная ссылка (сайт, с которого пришел пользователь) — в большинстве случаев это был финансовый маркетплейс «Юником24».



«Юником24» подтвердил, что указанный в продаваемой базе идентификационный код клиентов принадлежит одному из их партнеров, но не раскрыл какому именно. «Мы отправили официальное письмо в компанию с требованием пояснить данный факт, а также уведомили их о прекращении сотрудничества», — сообщил представитель маркетплейса.



Две трети заемщиков из пробника являются пользователями «Юником24». Маркетплейс поясняет, что при оформлении заявки на кредит просит указать ФИО и актуальный номер телефона, остальные персональные данные известны лишь самой МФО, которая отвечает на заявку пользователя.



Продавец базы данных рассказал, что все клиенты были слиты с одного источника. Журналисты РБК обзвонили некоторых клиентов, чьи данные присутствовали в пробнике и четверть из них рассказали, что пользовались услугами МФО «Микроклад». По словам других, они подавали заявки в несколько организаций и не помнят их названий.





