AliExpress

На AliExpress с 27 декабря стартует финальная распродажа этого года. Мы подготовились и собрали для вас полезные промокоды. А еще сделали подборку из 10 необычных гаджетов, которые пригодятся дома и не только.

Промокоды

Сейчас стартовал «разогрев» — многие продавцы уже опустили цены и прописали скидки, а это означает самое время добавлять нужные товары в корзину. В понедельник к корзине применяем нужные промокоды и оплачиваем покупки.
  • RADUET50 — скидка 50 рублей при заказе от 500 р.
  • 100PODAROK —  скидка 100 рублей при заказе от 500 от 500 р.
  • RADUET200 — cкидка 200 рублей при заказе от 1000 р.
  • 400PODAROK — скидка 400 рублей при заказе от 2000 р.
  • RADUET100 — скидка 100 рублей при заказе от 800 р.
  • RADUET500 — скидка 500 рублей при заказе от 5000 р.
  • RADUET1000 — скидка 1000 рублей при заказе от 10 000 р.
  • RADUET1500 — скидка 1500 рублей при заказе от 15 000 р.
  • RADUET2500 — скидка 2500 рублей при заказе от 25 000 р.
  • RADUET6700 —  скидка 6700 рублей при заказе от 70 000 р.
Страница с акцией здесь

10 полезных и функциональных гаджетов для вашего дома

Беспроводная колонка от 919 р.

Колонка

Bluetooth-динамик с очень стильным дизайном. Частотный диапазон: 80 Гц-16 кГц. Встроенный аккумулятор на 400 мАч.

Кухонная зажигалка с подзарядкой от 567 р.

Электрическая зажигалка

Электрическая зажигалка для кухонной плиты с функцией подзарядки от USB. Есть индикатор уровня заряда. Гаджет доступен в шести расцветках.

Из отзывов: все работает, полностью заряжена, выглядит стильно.

Накладки для обуви от 69 р.

Накладки для обуви

Очень полезная штука для людей с нестандартной формой пятки. Если вы замечали, что ваша обувь очень быстро изнашивается внутри, то этот гаджет для вас. Кроссовки станут удобнее, а износ внутренней поверхности прекратиться.

Из отзывов: хорошая задумка, для тех кто много перемещается пешим порядком.

Приспособление для приготовления льда в форме шариков от 1421 р.

Приспособление для приготовления льда

Очень удобная штука для приготовления льда в необычной форме. Просто налейте воду в ёмкость, растяните её и поместите в холодильник. Летом гаджет можно использовать в качестве бутылки для воды.

Из отзывов: все соответствует описанию, очень качественно сделано и материал не вызывает сомнений.

Магнитные застежки для шнурков от 64 р.

Магнитные застежки для шнурков

Гаджет для ленивых. Если надоело завязывать шнурки — берем эту штуку и получаем удовольствие. Магнитные застежки надеваются на концы шнурков, которые предварительно нужно подрезать. А еще такое решение выглядит стильно.

Из отзывов: отличные магнитики на обувь, фиксируют намертво, ещё буду заказывать у этого продавца, посылка приехала быстро, по качеству всё супер.

Кухонная полка для специй от 798 р.

Кухонная полка для специй

Устройство для организации эргономичного кухонного пространства. Такую полочку можно разместить в шкафчике. Она крепится с помощью самоклеящейся поверхности.

Из отзывов: товар шёл до Московской области за месяц. Всё соответствует описанию.

Когтеточка для кошек от 844 р.

Когтеточка

Порадуйте новой игрушкой своего питомца. У продавца в наличии три размера, а это значит, что когтеточку можно подобрать под возраст кота или кошки и, например, котенку взять гаджет поменьше.

Подсветка для монитора от 2262 р.

Подсветка для монитора

Полезная штука для работы за компьютером в темное время суток. Обычные настольные лампы, как правило, вызывают блики на экране. Этот светильник направляет свет сверху вниз, а это не создает отражений. Подсветка заряжается от USB-Сю

Из отзывов: лампа супер! Светит отлично! Крепится легко как прищепка можно так сказать причем обклеена мягким материалом монитор не поцарапать. Приехала в немного рваной упаковке, но все цело. Заказывал 11.11, а приехала 2.12. В комплекте положили маленькие наклеечки — отдал ребенку.

Многофункциональный прибор для оценки воздуха в помещении от 1603 р.

Многофункциональный прибор для оценки воздуха

Устройство позволяет измерять уровень углекислого газа и оценивать качество воздуха в помещении. Также гаджет отображает температуру и влажность. Для работы используется встроенный аккумулятор, который заряжается с помощью USB-С.

Из отзывов: доставили за две недели. Качество хорошее.

Портативная колонка от 2749 р.

Колонка

Bluetooth-динамик выполнен в дизайне ретро-радио. Также в качестве источника сигнала можно использовать USB-накопители и карточки памяти microSD. Помимо этого, есть встроенное FM-радио. В комплекте идет компактный пульт дистанционного управления.

Из отзывов: симпатичное радио. Хороший звук для его размеров. Рекомендую.


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