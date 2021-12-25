На AliExpress с 27 декабря стартует финальная распродажа этого года. Мы подготовились и собрали для вас полезные промокоды. А еще сделали подборку из 10 необычных гаджетов, которые пригодятся дома и не только.
ПромокодыСейчас стартовал «разогрев» — многие продавцы уже опустили цены и прописали скидки, а это означает самое время добавлять нужные товары в корзину. В понедельник к корзине применяем нужные промокоды и оплачиваем покупки.
- RADUET50 — скидка 50 рублей при заказе от 500 р.
- 100PODAROK — скидка 100 рублей при заказе от 500 от 500 р.
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- RADUET1500 — скидка 1500 рублей при заказе от 15 000 р.
- RADUET2500 — скидка 2500 рублей при заказе от 25 000 р.
- RADUET6700 — скидка 6700 рублей при заказе от 70 000 р.
10 полезных и функциональных гаджетов для вашего дома
Беспроводная колонка от 919 р.
Bluetooth-динамик с очень стильным дизайном. Частотный диапазон: 80 Гц-16 кГц. Встроенный аккумулятор на 400 мАч.
Кухонная зажигалка с подзарядкой от 567 р.
Электрическая зажигалка для кухонной плиты с функцией подзарядки от USB. Есть индикатор уровня заряда. Гаджет доступен в шести расцветках.
Из отзывов: все работает, полностью заряжена, выглядит стильно.
Накладки для обуви от 69 р.
Очень полезная штука для людей с нестандартной формой пятки. Если вы замечали, что ваша обувь очень быстро изнашивается внутри, то этот гаджет для вас. Кроссовки станут удобнее, а износ внутренней поверхности прекратиться.
Из отзывов: хорошая задумка, для тех кто много перемещается пешим порядком.
Приспособление для приготовления льда в форме шариков от 1421 р.
Очень удобная штука для приготовления льда в необычной форме. Просто налейте воду в ёмкость, растяните её и поместите в холодильник. Летом гаджет можно использовать в качестве бутылки для воды.
Из отзывов: все соответствует описанию, очень качественно сделано и материал не вызывает сомнений.
Магнитные застежки для шнурков от 64 р.
Гаджет для ленивых. Если надоело завязывать шнурки — берем эту штуку и получаем удовольствие. Магнитные застежки надеваются на концы шнурков, которые предварительно нужно подрезать. А еще такое решение выглядит стильно.
Из отзывов: отличные магнитики на обувь, фиксируют намертво, ещё буду заказывать у этого продавца, посылка приехала быстро, по качеству всё супер.
Кухонная полка для специй от 798 р.
Устройство для организации эргономичного кухонного пространства. Такую полочку можно разместить в шкафчике. Она крепится с помощью самоклеящейся поверхности.
Из отзывов: товар шёл до Московской области за месяц. Всё соответствует описанию.
Когтеточка для кошек от 844 р.
Порадуйте новой игрушкой своего питомца. У продавца в наличии три размера, а это значит, что когтеточку можно подобрать под возраст кота или кошки и, например, котенку взять гаджет поменьше.
Подсветка для монитора от 2262 р.
Полезная штука для работы за компьютером в темное время суток. Обычные настольные лампы, как правило, вызывают блики на экране. Этот светильник направляет свет сверху вниз, а это не создает отражений. Подсветка заряжается от USB-Сю
Из отзывов: лампа супер! Светит отлично! Крепится легко как прищепка можно так сказать причем обклеена мягким материалом монитор не поцарапать. Приехала в немного рваной упаковке, но все цело. Заказывал 11.11, а приехала 2.12. В комплекте положили маленькие наклеечки — отдал ребенку.
Многофункциональный прибор для оценки воздуха в помещении от 1603 р.
Устройство позволяет измерять уровень углекислого газа и оценивать качество воздуха в помещении. Также гаджет отображает температуру и влажность. Для работы используется встроенный аккумулятор, который заряжается с помощью USB-С.
Из отзывов: доставили за две недели. Качество хорошее.
Портативная колонка от 2749 р.
Bluetooth-динамик выполнен в дизайне ретро-радио. Также в качестве источника сигнала можно использовать USB-накопители и карточки памяти microSD. Помимо этого, есть встроенное FM-радио. В комплекте идет компактный пульт дистанционного управления.
Из отзывов: симпатичное радио. Хороший звук для его размеров. Рекомендую.
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