Подставка

Мы в очередной раз прошлись по виртуальным полкам AliExpress в поисках полезных и функциональных гаджетов. В этой подборке вы найдете аксессуары для интерьера, уборки и многое другое.

Удобная щетка для мытья посуды и поверхностей от 222 р.

Удобная щетка

Очень удобный гаджет с ручкой для мытья посуды, а также для уборки на кухне или в ванной комнате. Габариты прибора: 7 х 7 х 10,5 мм. В комплекте одна щетка.

Из отзывов: супер мне очень нравится, качество на высшем уровне.

Настольный «камин» от 1020 р.

Настольный «камин»

Интерьерный аксессуар для создания уютной атмосферы.  «Камин» изготовлен из нержавеющей стали и стекла, а его габариты составляют 6,5 х 6,5 х 11,5 дюймов. Он не выделяет дыма поскольку предназначен для сжигания этанола.

Светодиодная лента от 284 р.

Светодиодная лента

Эту штуку можно использовать для создания дополнительного интерьерного соединения. Есть сенсорный датчик включения. У продавца в наличии ленты с теплым, холодным, красным, зеленым, синим, розовым и желтым свечением. Длину ленты можно подобрать в пределах от 1 до 5 метра. С помощью этого гаджета можно оснастить подсветкой, например, гардеробную или кухонные шкафчики.

Из отзывов: огромное спасибо продавцу за быструю доставку, товар в целом состоянии и соответствует описанию.

Автоматическая мельница для специй от 667 р.

Автоматическая мельница для специй

Удобный аксессуар для помола крупной соли или перца горошком. У продавца в наличии разные мельницы вместимостью от 210 до 336 грамм. Есть гаджеты в черном цвете или стальном оформлении. Работает устройство по нажатию на кнопку.

Из отзывов: получила заказ, приятно удивила быстрая доставка, мельница была хорошо упакована, пришла целая без повреждений, батарейки в комплекте не шли, купила отдельно, в процессе помола работает подсветка, очень круто. Заказом довольна, рекомендую.

Подставка «iPod» для Apple Watch от 357 р.

Подставка «iPod» для Apple Watch

Необычная подставка для зарядки Apple Watch в форме культового плеера iPod. Есть вариант в светлом оформлении и в дизайне «product (RED)». 

Диспенсер для воды от 1749 р.

Диспенсер для воды

Удобная штука для любителей бутилированной воды в крупных тарах. Диспенсер работает от встроенного аккумулятора и заряжается с помощью USB. 

Лейка для душа с турбиной от 540 р.

Лейка для душа с турбиной

Эта душевая лейка создает очень необычную форму струи воды с высоким давлением. Головка свободно вращается для настройки удобного угла наклона. Устройство подходит для всех стандартных шлангов.

Из отзывов: описание точное, прикольная штука, посмотрим сколько прослужит.

Набор ёршиков для ухода за техникой от 57 р.

Набор ёршиков для ухода за техникой

Набор миниатюрных ёршиков для очистки труднодоступных мест, например, портов и отверстий динамика в корпусе смартфонов. В одном комплекте 10 ёршиков. Щётки сделаны из нейлона, а это значит, что они не причинят вреда хрупким элементам.

Из отзывов: офигенные маленькие щёточки! Сделаны очень качественно и 100% соответствуют описанию, да ещё и цена более чем адекватная! Рекомендую — отличный товар и хороший продавец.

Накладки для обуви от 38 р.

Накладки для обуви

Эта штука поможет продлить жизнь вашей обуви. Эти накладки станут отличным выбором для людей с нестандартной формой пятки. Если вы обращали внимание, что в ваших кроссовках или кедах очень быстро протирается задник внутри, то это штука для вас.

Из отзывов: соответствует описанию. Рекомендую.


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