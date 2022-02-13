





На протяжении недели мы изучаем виртуальные полки AliExpress в поисках полезных и функциональных гаджетов. В этой подборке вы найдете интересные аксессуары для техники Apple и не только.Пауэрбэнк от бренда Anker, который успел зарекомендовать себя с точки зрения соотношения цены и качества. Гаджет доступен в трех цветах: белый, черный и небесно-голубой. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Стоимость можно дополнительно снизить с помощью купона продавца и промокода: хороший товар.Очень удобная штука для ухода за наушниками AirPods. В небольшом корпусе спрятана насадка в форме пера для очистки труднодоступных мест, щеточка и специальный тампон для очистки футляра.: пришло быстро, качество на высоте.Беспроводная RGB-подсветка подходит для создания антуража. Также этот аксессуар можно использовать для фотосъёмки. Гаджет работает от USB, а в качестве источника питания можно использовать пауэрбэнк. В комплекте идет пульт дистанционного управления, который работает от элемента питания типа CR2025.: свет очень яркий, розовый очень красивый, он очень подходит в качестве заполняющего.Эта штука позволяет грамотно организовать рабочее место и выставить монитор на правильный уровень, чтобы не сутулиться. В наличии есть два цветовых оформления: черный и «дерево». Устройство оснащается хабом с четырьмя USB-портами. Купон продавца и промокодпозволят получить дополнительную скидку.: пишу спустя пару недель использования. Шикарная вещь, мне понравилась.Полезный гаджет для тех, кто дома предпочитает использовать бутилированную воду. Устройство со складной конструкции заряжается от USB. Вручную помпу качать не нужно, вода течет по нажатию на кнопку.По словам производителя, щетка работает до 32 дней от одного заряда. Предусмотрено три режима очистки. Корпус щетки защищен от воды, поэтому можно использовать метод влажной очистки.: идеально!Удобный стенд для зарядки вашего iPhone с помощью порта MagSafe. У продавца в наличии три цвета: синий, розовый и черный.: отличная подставка! Брал для 12 про, очень удобно, в 100 раз лучше, чем шайбу лепить и потом отлеплять.Емкость встроенного аккумулятора составляет 1400 мАч. Гаджет подходит для всех моделей Apple Watch. Такую штуку очень удобно брать с собой в поездки. С помощью кольца можно зярядник прикрепить на связку ключей или к рюкзаку.: отличный Powerbank, быстрая доставка, комплект полный, был переходник USB-C. Всем рекомендую!