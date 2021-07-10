12 июля на AliExpress стартует распродажа «Все оттенки шопинга». В ее рамках будут действовать скидки до 60% на товары во всех категориях.
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До старта распродажи еще два дня. Пока можно добавлять интересующие лоты в корзину, чтобы быстро оформить заказ на старте сейла, пока все товары не разобрали.
Два промокода, которые увеличат скидку:
- aliinfo100 — скидка 100 руб. при заказе от 1000 руб.
- aliinfo150 — скидка 150 руб. при заказе от 1500 руб.
А мы собрали топ недорогих товаров ценой до 2000 руб., которые точно не ударят по бюджету и сильно упростят повседневную жизнь. Налетайте!
Держатель для планшета с клейкой лентой
Цена: 696 руб.
Бюджетная альтернатива съемной клавиатуре, если вы используете ее преимущественно в качестве подставки для планшета. С этой штукой устройство можно поставить на стол, тумбочку или кровать, оно точно не съедет, как в случае с классической подставкой.
Кроме того, вы можете брать с собой планшет, не снимая ее. Подставка крепится на корпус с помощью двусторонней клейкой ленты 3М. Девайс можно положить в сумку прямо с ней. Угол открытия — 90 градусов, материал — металл.
Еще один держатель для планшета
Цена: 1500 руб.
Аксессуар для просмотра кино на кровати или диване. С ним не нужно поднимать шею, тем самым напрягая его. Настройте положение планшета и смотрите видео с максимальным удобством, будто это телевизор с креплением к стене.
Удобные детали этого девайса — крепление к столу и сгибающаяся в двух местах ножка. Его можно закрепить на столе или тумбочке и отрегулировать положение планшета до наиболее комфортного.
Усилитель сигнала Wi-Fi
Цена: 827 руб.
Два минуса современных роутеров — ограниченное количество подключений и небольшой радиус действия. Формально к маршрутизатору можно подключить любое число устройств, только если их больше 10, скорость интернета упадет, потому что передача данных осуществляется сразу на всех девайсах. Ограниченный радиус действия ощущается в больших домах с двумя и более этажами. С одним роутером в таких условиях не справиться.
Решение проблемы — усилитель сигнала Wi-Fi. С ним не нужно покупать дополнительный роутер, просто установите его, число возможных подключений и радиус приема сигнала возрастут. Эта модель обеспечивает скоростью до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, к нему могут подключиться до 15 устройств.
Принтер для этикеток
Цена: 1817 руб.
Рулетка с клейкой бумагой, которую можно использовать для подписи предметов. Например, на контейнере с едой можно указать название содержимого. Ее можно нанести на переплет книги и тоже указать нужные данные, также ленту можно использовать в качестве закладки. В общем, полезная штука для дома и офиса.
Игровая мышь Nakatomi MOG-03U Gaming
Цена: 373 руб.
Бюджетная мышь для геймеров. Впрочем, и с ней можно с удобством играть в CS:GO и другие игры, где требуются качественные аксессуары. Разрешение сенсора — 1600 dpi, четыре кнопки на корпусе, интерфейс — USB. Приятная особенность — подсветка на корпусе. Она может гореть разными цветами, по желанию ее можно выключить.
Мышка DEFENDER USB OPTICAL MB-270
Цена: 181 руб.
Стандартная проводная офисная мышь. В ней нет параметров и возможностей, за которые можно было бы переплатить, и при этом она предлагает все необходимые параметры. Разрешение сенсора — 1000 dpi, две клавиши (левая и правая кнопки мыши) плюс колесо прокрутки.
Подставка для ноутбука
Цена: 904 руб.
Ноутбук на ней располагается под углом. Это делает процесс набора текста удобнее и улучшает работу системы охлаждения — под наклоном кулера эффективнее гоняют воздух.
Ножки у подставки две — передняя и задняя. Первую можно убрать. Покрытие ножек силиконовое, аксессуар не повредит поверхность мебели. Его также можно закрепить на днище ноутбука и таскать в сумке вместе с ним.
Контейнер для мусора
Цена: 211 руб.
Мини-аксессуар для автомобиля. Устанавливается в подстаканник. Он не герметичен, запах мусора выберется наружу, если контейнер своевременно не опустошать, так что делать это стоит при каждом выходе из машины.
USB-концентратор UGREEN с 4 портами
Цена: 476 руб. вместо 1230 руб. Промокод: HUB567
Сомнительный тренд последних пяти лет среди ноутбуков — отказ от портов, в частности USB-A. Пользователям приходится искать переходники, чтобы подключить проводную мышь или флеш-накопители. Подобрали один.
Концентратор продается в двух версиях — с подключением к компьютеру по USB-A или USB-C. Портов пять: четыре штуки USB-A 3.0 и один microUSB.
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А вообще все это мусор какой-то…