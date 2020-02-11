





Компания Acer представила новый ноутбук ConceptD 7 Pro из профессиональной линейки для создателей контента. Устройство обладает детализацией изображения в разрешении 4K UHD и высоким качеством цветопередачи (благодаря заводской калибровке экрана и 100-процентному охвату цветового пространства Adobe RGB), а также поддержкой компонентов, необходимых для работы с трехмерной графикой и видео.Толщина металлического корпуса ConceptD 7 Pro составляет всего 17,9 мм, поэтому новинка помещается в рюкзак или сумку. Корпус устройства обработан с помощью метода микродугового оксидирования, благодаря чему белый цвет покрытия не желтеет и не тускнеет со временем или от воздействия прямых солнечных лучей. Для совместной работы и демонстрации контента на презентациях экран можно развернуть на 180°, а клавиатура обладает янтарной подсветкой.





ConceptD 7 Pro позволит создателям контента и специалистам в области трехмерной графики и архитектурного дизайна работать над проектами даже вдали от рабочих станций. 15,6-дюймовый экран с матрицей IPS, откалиброванный на заводе с показателем Delta E<2, 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB и сертификат Pantone Validated, который гарантирует, что цвета на экране будут соответствовать оттенкам, полученным при печати. Поддержка разрешения UHD 4K (3840×2160 пикселей) позволит рассмотреть на схемах зданий или в трехмерных моделях даже мелкие детали.



Тонким корпусом и классическим дизайном ConceptD 7 Pro напоминает обычные современные ультрабуки, но установленное в новинке железо мало отличается от компонентов стационарного ПК для работы с графикой и видео или игрового лэптопа. Ноутбук получил процессор Intel Core i7 девятого поколения, видеокарту Quadro RTX 5000 с 16 Гб видеопамяти и 16 Гб ОЗУ DDR4 для быстрого запуска системы и требовательных приложений, а скорость запуска и работы ПО увеличена за счет двух твердотельных накопителей PCIe NVMe общей емкостью 2 Тб.



Мощные компоненты требуют эффективного охлаждения, и в ConceptD 7 Pro за него отвечают сразу три вентилятора AeroBlade 3D четвертого поколения, конструкция которых дает мощный поток воздуха с уровнем шума не более 40 дБ при максимальной нагрузке на систему.



Порт Thunderbolt 3/USB Type-C обеспечивает скорость передачи данных до 40 Гбит/с и подключение внешних мониторов. Для этого в ноутбуке предусмотрены также разъемы HDMI 2.0 и Mini DisplayPort 1.4. Дополнительные накопители и другие периферийные устройства можно подключить с помощью трех портов USB 3.1. Сетевое решение Killer DoubleShot Pro с картой Killer Wireless-AC 1550 поддерживает скорость передачи данных при беспроводном подключении к Wi-Fi до 866 Мбит/с. Для отслеживания состояния системы и температуры компонентов, а также для настройки параметров, в том числе смены цветовых профилей и управления звуком, в ConceptD 7 Pro установлено ПО ConceptD Palette UI.



ConceptD 7 Pro можно приобрести в интернет-магазине aceronline.ru по цене от 219 990 рублей.







