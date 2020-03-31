Компания AKG представила свои новые беспроводные наушники N4000. Новинка получила систему активного шумоподавления и защиту от воды по стандарту IPX7.
AKG N4000 способны выдерживать погружения в воду до 30 минут. В комплекте имеется набор сменных силиконовых накладок. Помимо системы активного шумоподавления, новинка получила сквозной режим, которы пропускает окружающие звуки, например, голос собеседника.
AKG N4000 способны выдерживать погружения в воду до 30 минут. В комплекте имеется набор сменных силиконовых накладок. Помимо системы активного шумоподавления, новинка получила сквозной режим, которы пропускает окружающие звуки, например, голос собеседника.
Время автономной работы наушников составляет до 6 часов, а футляр для подзарядки увеличивает этот показатель до 12 часов. Функция быстрого заряда позволяет всего за 10 минут зарядить наушники для часа проигрывания музыки.
Управление воспроизведением осуществляется с помощью специальных сенсорных поверхностей. Также имеется поддержка голосовых помощников Siri, Bixby и Google Assistant. Новинка будет доступна в черной, серебристой и синей расцветкой, а их стоимость составит 187 долларов.
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