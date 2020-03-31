



AKG N4000 способны выдерживать погружения в воду до 30 минут. В комплекте имеется набор сменных силиконовых накладок. Помимо системы активного шумоподавления, новинка получила сквозной режим, которы пропускает окружающие звуки, например, голос собеседника.

Компания AKG представила свои новые беспроводные наушники N4000. Новинка получила систему активного шумоподавления и защиту от воды по стандарту IPX7.AKG N4000 способны выдерживать погружения в воду до 30 минут. В комплекте имеется набор сменных силиконовых накладок. Помимо системы активного шумоподавления, новинка получила сквозной режим, которы пропускает окружающие звуки, например, голос собеседника.







Время автономной работы наушников составляет до 6 часов, а футляр для подзарядки увеличивает этот показатель до 12 часов. Функция быстрого заряда позволяет всего за 10 минут зарядить наушники для часа проигрывания музыки.



Управление воспроизведением осуществляется с помощью специальных сенсорных поверхностей. Также имеется поддержка голосовых помощников Siri, Bixby и Google Assistant. Новинка будет доступна в черной, серебристой и синей расцветкой, а их стоимость составит 187 долларов.





