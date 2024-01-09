Anker официально выпустила первые зарядные устройства с MagSafe и поддержкой Qi2

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Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Anker привёз на выставку CES 2024 первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2.Семь новых продуктов вошли в коллекцию MagGo. Новый стандарт позволяет заряжать устройства на максимальной мощности в 15 Вт без необходимости в получении дополнительной лицензии на использование стандарта MagSafe от Apple.MagGo 3-in-1 Foldable Charging Station — складная зарядная станция для одновременной зарядки трёх устройств (iPhone, AirPods, Apple Watch). Главная особенность этой модели — её компактность. Такая вещь обойдётся желающим в $109.99MagGo 10K Power Bank — стандратный пауэрбанк на 10 000 мАч с магнитным креплением, подставкой, небольшим дисплеем и выходной мощностью в 15 Вт. Цена: $89.99.MagGo 6.6K Power Bank — складной пауэрбанк на 6600 мАч, который можно использовать как горизонтальную подставку для смартфона. Цена: $69.99.MagGo 3-in-1 Charging Station — солидный настольный аксессуар для зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Цена: $89.99.MagGo Wireless Charger — типичный блинчик с магнитами и зарядкой до 15 Вт. Цена: $21.99.MagGo 8-in-1 Power Orb — многопортовая сфера с площадкой для беспроводной зарядки, тремя розетками, двумя портами USB-A и двумя USB-C. Цена: $99.99.MagGo 3-in-1 Pad — плоская настольная зарядная станция для одновременной зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch. Цена: $99.99Сроки начала продаж новых зарядных устройств Anker пока не разглашаются, но, скорее всего, они появятся на витринах маркетплейсов уже в этом месяце.