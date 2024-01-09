Anker официально выпустила первые зарядные устройства с MagSafe и поддержкой Qi2

Фархад
Anker

Популярный производитель аксессуаров для смартфонов Anker привёз на выставку CES 2024 первые зарядные устройства с поддержкой стандарта Qi2. 

Семь новых продуктов вошли в коллекцию MagGo. Новый стандарт позволяет заряжать устройства на максимальной мощности в 15 Вт без необходимости в получении дополнительной лицензии на использование стандарта MagSafe от Apple.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Anker

MagGo 3-in-1 Foldable Charging Station — складная зарядная станция для одновременной зарядки трёх устройств (iPhone, AirPods, Apple Watch). Главная особенность этой модели — её компактность. Такая вещь обойдётся желающим в $109.99

Anker

MagGo 10K Power Bank — стандратный пауэрбанк на 10 000 мАч с магнитным креплением, подставкой, небольшим дисплеем и выходной мощностью в 15 Вт. Цена: $89.99.

Anker

MagGo 6.6K Power Bank — складной пауэрбанк на 6600 мАч, который можно использовать как горизонтальную подставку для смартфона. Цена: $69.99.

Anker
 
MagGo 3-in-1 Charging Station — солидный настольный аксессуар для зарядки iPhone, Apple Watch и AirPods. Цена: $89.99.

Anker
 
MagGo Wireless Charger — типичный блинчик с магнитами и зарядкой до 15 Вт. Цена: $21.99.

Anker

MagGo 8-in-1 Power Orb — многопортовая сфера с площадкой для беспроводной зарядки, тремя розетками, двумя портами USB-A и двумя USB-C. Цена: $99.99.

Anker

MagGo 3-in-1 Pad — плоская настольная зарядная станция для одновременной зарядки iPhone, AirPods и Apple Watch. Цена: $99.99

Сроки начала продаж новых зарядных устройств Anker пока не разглашаются, но, скорее всего, они появятся на витринах маркетплейсов уже в этом месяце.
7
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5
Cсылки по теме:
TCL выпустила самый большой в мире телевизор QD-Mini LED с подсветкой на квантовых точках
Представлена портативная игровая консоль MSI Claw с процессорами Intel Meteor Lake
Вышел OPPO Find X7 Ultra — первый в мире смартфон с двумя перископами, который порвет iPhone и Galaxy

Рекомендации

Рекомендации

Xiaomi выпустила очень необычную ручку для конспектов. Стоит как смартфон, но она действительно очень умная
Новый USB-кабель Apple рассмотрели со всех сторон под рентгеном. Теперь понятно, почему он такой дорогой
Wildberries по ошибке продавал iPhone 15 Pro за 75 рублей
Консоли Sony PlayStation станут ещё более бесполезными в России

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Hello!
+641
Hello!
Где покупать, чтобы на паль не нарваться?
Вчера в 11:49
#
tellurian
+3597
tellurian Hello!
Если про РФ.
Я покупаю на Али. Самые лучше цены во время распродажи. В официальном магазине. Из там два. В одном кабели и зарядки, в другом колонки и наушники.
На авито цены конские.
Вчера в 12:28
#
tellurian
+3597
tellurian Hello!
Да. Себе в октябре взял
Вчера в 15:11
#