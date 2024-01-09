TCL выпустила самый большой в мире телевизор QD-Mini LED с подсветкой на квантовых точках

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Китайский производитель электроники TCL представил гигантский 4K-телевизор 115QM89 с огромным 115-дюймовым экраном QD-Mini LED и многоканальной акустикой.Новинка может похвастаться фирменной технологией QD-Mini LED ULTIMATE с 20 000 зон затемнения для поддержания высокой контрастности всей массивной панели. За обработку всех операций отвечает процессор TCL AIPQ ULTRA. Также телевизор предлагает 6.2.2-канальную акустическую систему, обеспечивающую эффект полного погружения в сцену. Другие спецификации телевизора пока не известны.Компания не раскрыла подробную информацию о ценах и сроках выпуска этой модели. Скорее всего, новый телевизор TCL 115QM89 поступит в продажу ближе к лету 2024 года.