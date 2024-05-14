Анонс Vivo X100s Pro: топовый чип Dimensity, дюймовый сенсор камеры и зарядка на 100 Вт

Фархад
X100s

Китайский производитель гаджетов Vivo представил два новых субфлагманских смартфона — Vivo X100s и X100s Pro.

Обе новинки получили 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с разрешением 2800 x 1260 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит. При этом в базовой модели установлена плоская панель, а в «прошке» — изогнутая.

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Vivo X100s Pro
Vivo X100s
 
Vivo X100s и Vivo X100s Pro оснащены новым чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителями стандарта UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Ещё одно различие между новинками — старшая модель предлагает новый чип обработки изображений V3, а младшая — прошлогодний V2.

На задней панели Vivo X100s Pro расположены три камеры: основная на 50 Мп с 1-дюймовым сенсором, супертелеобъектив на 50 Мп с оптикой Zeiss и сверхширокоугольная на 50 Мп. В обычном Vivo X100s установлены более простые модули на 50+64+50 Мп. При этом оба девайса поддерживают 100-кратный цифровой зум и съёмку видео в 4K. Также смартфоны оснащены фронтальной камерой на 32 Мп.

X100s

За автономность Vivo X100s Pro отвечает аккумулятор ёмкостью 5400 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной до 50 Вт. В Vivo X100s установлен аккумулятор на 5100 мАч с поддержкой только проводной зарядки мощностью 100 Вт. Среди прочих особенностей — влагозащита IP69.

Цены на Vivo X100s стартуют с $555 за версию 12/256 ГБ, а Vivo X100s Pro в такой же конфигурации стоит от $690. Самая максимальная модель обойдётся желающим в $860.
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Комментарии

Юра из МУРа
+229
Юра из МУРа
Ультру тоже анонсировали, и она получше прошки будет
Сегодня в 14:30
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