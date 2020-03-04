



По данным известного аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple работает над несколькими новыми устройствами, которые будут оснащены экранами с матрицей mini-LED.



Среди этих продуктов:



MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма

MacBook Pro с экраном 14,1 дюйма

MacBook Pro с экраном 16 дюймов

iMac Pro с экраном 27 дюймов

iPad Pro с экраном 12,9 дюйма

iPad с экраном 10,2 дюйма

iPad mini с экраном 7,9 дюйма

Технология mini-LED обеспечивает более качественное изображение, чем ЖК-экран и при этом столь же экономична, как OLED (за счёт отсутствия подсветки для чёрного цвета и снижения подачи энергии на пиксели, выводящие тёмные оттенки цветов). В то же время матрицы mini-LED не подвержены выгоранию пикселей при отображении статичных элементов.MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма станет абсолютного новой моделью, ранее Apple не выпускала эти ноутбуки с экраном такого размера (хотя были версии с экранами 14,1, 15 и 16 дюймов).Минг-Чи Куо утверждает, что новый iMac Pro и обновлённые модели MacBook Pro будут выпущены в четвёртом квартале 2020 года, а iPad Pro появится осенью. Примечательно, что Apple не откажется от iPad mini, хотя этот продукт вытесняется смартфонами с большими экранами. Очевидно, всё дело в цене — он будет гораздо дешевле, чем iPhone 11 Pro или 11 Pro Max и при этом может сохранить дизайн предыдущей модели iPad mini с огромными рамками и сканером отпечатков пальцев Touch ID.





