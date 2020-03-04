По данным известного аналитика Минг-Чи Куо, компания Apple работает над несколькими новыми устройствами, которые будут оснащены экранами с матрицей mini-LED.
Среди этих продуктов:
- MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма
- MacBook Pro с экраном 14,1 дюйма
- MacBook Pro с экраном 16 дюймов
- iMac Pro с экраном 27 дюймов
- iPad Pro с экраном 12,9 дюйма
- iPad с экраном 10,2 дюйма
- iPad mini с экраном 7,9 дюйма
MacBook Pro с экраном 13,3 дюйма станет абсолютного новой моделью, ранее Apple не выпускала эти ноутбуки с экраном такого размера (хотя были версии с экранами 14,1, 15 и 16 дюймов).
Минг-Чи Куо утверждает, что новый iMac Pro и обновлённые модели MacBook Pro будут выпущены в четвёртом квартале 2020 года, а iPad Pro появится осенью. Примечательно, что Apple не откажется от iPad mini, хотя этот продукт вытесняется смартфонами с большими экранами. Очевидно, всё дело в цене — он будет гораздо дешевле, чем iPhone 11 Pro или 11 Pro Max и при этом может сохранить дизайн предыдущей модели iPad mini с огромными рамками и сканером отпечатков пальцев Touch ID.
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Не понял. Шо?)))