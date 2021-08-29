Apple показала кадры из клипа певицы Оливии Родриго «Brutal», снятые на iPad. В них используется дополненная реальность. Компания показала, как этот эффект работает.Рекламный ролик представляет собой 30-минутный отрывок из клипа. В кадре появляется певица. На ее лице отображаются маски, созданные с помощью AR.До этого компания из Купертино в течение двух недель активно продвигала партнерство с Родриго в различных социальных сетях. Видимо, компания таким образом продвигает iPad Pro и конкретно работу дополненной реальности. Это одна из фишек камеры планшет, спасибо датчику LiDAR.Датчик LiDAR появился в iPad Pro в 2020 году. Он считывает расстояние от камеры до объекта с помощью лазера, а не оптики. Это позволяет ему лучше определять его расположение и точнее размещать элементы AR. Производитель называет планшет своим «лучшим устройством для дополненной реальности».