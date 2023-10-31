Apple представила новые MacBook Pro





Сегодня, 31 октября, компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, в рамках которой представила новые MacBook Pro с чипами M3, M3 Pro и M3 Max, которые обещают значительный прирост производительности.



Линейка стартует с доступной 14-дюймовой модели MacBook Pro, оснащенной базовым чипом M3. Также доступны конфигурации с M3 Pro и M3 Max в 14 и 16-дюймах.

Новый графический процессор серии M3 обеспечит динамическое кэширование, трассировку лучей и многое другое, чтобы обеспечить самый большой скачок в графической производительности.

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Apple заявляет, что M3 Pro на 20% быстрее, чем M2 предыдущего поколения. Между тем, M3 Max до 2 раз быстрее, чем M2 Max.

Благодаря чипу M3 Max MacBook Pro теперь поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы рассчитано на 22 часа.

Визуально корпус не претерпел изменений. Дисплей Liquid Retina XDR станет на 20% ярче, камера получит разрешение 1080p, а за объемный звук отвечает аудиосистема из шести динамиков. Также представила новая расцветка Space Black для старших моделей





Новый MacBook Pro на M3 уже доступен для предзаказа по цене $1599, а 7 ноября поступит в продажу. Модели MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M3 Pro и M3 Max — от $1 999 и $ 2 499 соответственно.