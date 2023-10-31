Apple представила новые MacBook Pro

Артем

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Сегодня, 31 октября, компания Apple провела вторую осеннюю презентацию, в рамках которой представила новые MacBook Pro с чипами M3, M3 Pro и M3 Max, которые обещают значительный прирост производительности.

Линейка стартует с доступной 14-дюймовой модели MacBook Pro, оснащенной базовым чипом M3. Также доступны конфигурации с M3 Pro и M3 Max в 14 и 16-дюймах.

Новый графический процессор серии M3 обеспечит динамическое кэширование, трассировку лучей и многое другое, чтобы обеспечить самый большой скачок в графической производительности.

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Apple заявляет, что M3 Pro на 20% быстрее, чем M2 предыдущего поколения. Между тем, M3 Max до 2 раз быстрее, чем M2 Max.

Благодаря чипу M3 Max MacBook Pro теперь поддерживает до 128 ГБ оперативной памяти. Время автономной работы рассчитано на 22 часа.

Визуально корпус не претерпел изменений. Дисплей Liquid Retina XDR станет на 20% ярче, камера получит разрешение 1080p, а за объемный звук отвечает аудиосистема из шести динамиков. Также представила новая расцветка Space Black для старших моделей

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Новый MacBook Pro на M3 уже доступен для предзаказа по цене $1599, а 7 ноября поступит в продажу. Модели MacBook Pro 14 и 16 дюймов с M3 Pro и M3 Max — от $1 999 и $ 2 499 соответственно.

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Cсылки по теме:
https://www.iguides.ru/main/gadgets/apple_predstavila_moshchneyshie_chipy_m3_m3_pro_i_m3_max/
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Комментарии

tellurian
+4732
tellurian
Как они подбили приставку «pro». Стали везде ставить.
Сегодня в 07:37
#
tellurian
+4732
tellurian
Странно, по некоторым параметрам прошлогодний ноут лучше.

Данные с сайта apple:
2023 на М3

System on Chip (SoC)
M3 Pro chip
12-core CPU with 6 performance cores and 6 efficiency cores
18-core GPU
Hardware-accelerated ray tracing
16-core Neural Engine
150GB/s memory bandwidth


2023 на М2

System on Chip (SoC)
M2 Pro chip
12-core CPU with 8 performance cores and 4 efficiency cores
19-core GPU
16-core Neural Engine
200GB/s memory bandwidth
Сегодня в 07:42
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