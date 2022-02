Компания Apple занесла iPhone 6 Plus в список винтажных устройств. Он больше не будет получать обновлений прошивки (разве что в критически экстренных случаях), а авторизованные сервисные центры будут отказывать в его ремонте даже за деньги, поскольку производитель перестанет поставлять им необходимые для этого запчасти.iPhone 6 Plus был выпущен в 2014 году вместе с iPhone 6. Младшая модель пока не признана винтажной, это случится лишь через два года. Дело в том, что Apple перевыпустила iPhone 6 в 2017 году в качестве эксперимента, чтобы повысить продажи за счёт недорогой модели, и торговала им до сентября 2018 года. iPhone 6 Plus оставался актуальным флагманом только до осени 2015 года, когда его заменила модель iPhone 6s Plus. Полноценная поддержка iPhone 6 и 6 Plus была прекращена в 2019 году. Эти смартфоны не получили iOS 13 и все последующие крупные обновления операционной системы.Apple также признала устаревшим iPad четвёртого поколения. Этот планшет был выпущен в 2012 году и стал первым гаджетом Apple с разъёмом Lightning. У него были и другие достоинства в сравнении с предыдущей моделью: например, производительность процессора увеличилась в два раза, а производительность видеочипа в три раза.Помимо iPhone 6 Plus и iPad четвёртого поколения официально устаревшими стали компьютеры Mac mini, выпущенные в середине 2010 и конце 2012 годов. На их ремонт в авторизованных сервисных центрах тоже можно больше не рассчитывать.