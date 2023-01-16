Apple стала меньше зарабатывать на новых iPhone. Подорожание следующих моделей неизбежно

Фархад

iPhone 14 Pro vs iPhone 13 Pro

Аналитики Nikkei Asia сообщают, что ключевой компонент в iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max обходится Apple намного дороже, чем его аналог в серии iPhone 13. Таким образом, компания получает гораздо меньшую прибыль с продажи каждой единицы.

По данным отраслевых источников, ‌стоимость первого 4-нм чипа Apple A16 Bionic, используемого в топовых девайсах серии iPhone 14, составляет $110. Для сравнения, чип A15 Bionic для iPhone 13 Pro обходился в 2,4 раза дешевле — всего $46.

Интересно, что прирост производительности у A16 составляет всего 15-17%, а характеристики графического процессора вообще не отличаются от A15.

Средние производственные затраты на модели iPhone 14‌, ‌iPhone 14 Pro‌ и ‌iPhone 14 Pro‌ Max увеличились примерно на 20% ‌по сравнению с эквивалентными моделями предыдущего поколения.

Учитывая, что Apple не поднимала цены на модели iPhone 2022 года, прибыль компании могла значительно сократиться. Скорее всего, это будет отражено в финансовом отчёте компании за первый квартал 2023 года.

Исходя из этого, логично предположить, что следующее поколение ‌смартфонов Apple, iPhone 15, подорожает. Тем более предполагаемый A17 Bionic будет основан на 3-нм техпроцессе TSMC, который также будет стоить намного дороже текущих чипсетов для iPhone.

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Источник:
MacRumors
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