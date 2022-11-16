Archer Роутеры

Archer AX72 поступил в продажу в России. Это новейший сверхбыстрый роутер с Wi-Fi 6 от легендарного бренда

Фархад
archer ax72

Новейшее поколение Wi-Fi — это высокая скорость, низкая задержка и увеличенное количество одновременных подключений в домашней сети. Возросшая скорость позволяет одновременно смотреть потоковые видео, скачивать файлы и играть онлайн. Нужна более высокая скорость? Тогда подключайтесь к 5 ГГц, чтобы смело смотреть сразу несколько 8K-стримов без задержки.

Широкое покрытие Wi-Fi

Archer AX72 обеспечит стабильное подключение по всей квартире. Благодаря мощному модулю FEM, шести антеннам, технологии Beamforming и 4T4R покрытия Wi-Fi хватит для всех устройств.

Archer AX72 оборудован высокоэффективным 64-разрядным процессором Qualcomm последнего поколения, благодаря чему он быстро обрабатывает данные, снижает задержки и обеспечивает стабильную работу сети.

Archer AX72 без труда справится с десятками устройств, на которых одновременно запущены стримы и онлайнигры. Технологии OFDMA и MUMIMO обеспечат актуальность домашней WiFi сети на будущее и позволят подключать множество устройств одновременно.
  • OFDMA — позволяет разным устройствам использовать один поток, повышая эффективность.
  • MU-MIMO — Обеспечивает передачу данных нескольким устройствам, используя несколько потоков.
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Archer AX72 не нагревается!

Верхняя панель корпуса выполнена в оригинальном современном дизайне и состоит из множества отверстий, улучшающих распределение тепла и позволяющих роутеру работать на полную мощность.

HomeShield — сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств

TP-Link OneMesh™: Wi‑Fi во всём доме

Archer AX72 поддерживает технологию OneMesh, которая позволяет создать бесшовное покрытие и забыть про потери сигнала и задержки при перемещении.

Простая настройка — приложение Tether позволит настроить роутер за пару минут.

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Защита детей

Оградите детей от непристойного контента и установите время, в течение которого дети могут пользоваться интернетом, чтобы он не отвелкал их от уроков и сна.

Простое обновление прошивки

Устали обновлять прошивку самостоятельно? Обновление по воздуху позволит обновить прошивку одним нажатием в панели управления. Включите автоматическое обновление по расписанию, чтобы у вас всегда были новейшие функции и средства защиты.

Уведомления

Получайте уведомления о новых подключившихся устройствах и блокируйте для них доступ к сети, если они кажутся вам подозрительными.

Более подробная информация о роутере доступна тут.

Приобрести новинку можно в магазине М.Видео по привлекательной цене.
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