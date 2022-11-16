Archer AX72 поступил в продажу в России. Это новейший сверхбыстрый роутер с Wi-Fi 6 от легендарного бренда

Новейшее поколение Wi-Fi — это высокая скорость, низкая задержка и увеличенное количество одновременных подключений в домашней сети. Возросшая скорость позволяет одновременно смотреть потоковые видео, скачивать файлы и играть онлайн. Нужна более высокая скорость? Тогда подключайтесь к 5 ГГц, чтобы смело смотреть сразу несколько 8K-стримов без задержки.
Широкое покрытие Wi-Fi
Archer AX72 обеспечит стабильное подключение по всей квартире. Благодаря мощному модулю FEM, шести антеннам, технологии Beamforming и 4T4R покрытия Wi-Fi хватит для всех устройств.
Archer AX72 оборудован высокоэффективным 64-разрядным процессором Qualcomm последнего поколения, благодаря чему он быстро обрабатывает данные, снижает задержки и обеспечивает стабильную работу сети.
Archer AX72 без труда справится с десятками устройств, на которых одновременно запущены стримы и онлайнигры. Технологии OFDMA и MUMIMO обеспечат актуальность домашней WiFi сети на будущее и позволят подключать множество устройств одновременно.
Archer AX72 не нагревается!
Верхняя панель корпуса выполнена в оригинальном современном дизайне и состоит из множества отверстий, улучшающих распределение тепла и позволяющих роутеру работать на полную мощность.
HomeShield — сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств
TP-Link OneMesh™: Wi‑Fi во всём доме
Archer AX72 поддерживает технологию OneMesh, которая позволяет создать бесшовное покрытие и забыть про потери сигнала и задержки при перемещении.
Простая настройка — приложение Tether позволит настроить роутер за пару минут.
Защита детей
Оградите детей от непристойного контента и установите время, в течение которого дети могут пользоваться интернетом, чтобы он не отвелкал их от уроков и сна.
Простое обновление прошивки
Устали обновлять прошивку самостоятельно? Обновление по воздуху позволит обновить прошивку одним нажатием в панели управления. Включите автоматическое обновление по расписанию, чтобы у вас всегда были новейшие функции и средства защиты.
Уведомления
Получайте уведомления о новых подключившихся устройствах и блокируйте для них доступ к сети, если они кажутся вам подозрительными.
Более подробная информация о роутере доступна тут.
Приобрести новинку можно в магазине М.Видео по привлекательной цене.
Широкое покрытие Wi-Fi
Archer AX72 обеспечит стабильное подключение по всей квартире. Благодаря мощному модулю FEM, шести антеннам, технологии Beamforming и 4T4R покрытия Wi-Fi хватит для всех устройств.
Archer AX72 оборудован высокоэффективным 64-разрядным процессором Qualcomm последнего поколения, благодаря чему он быстро обрабатывает данные, снижает задержки и обеспечивает стабильную работу сети.
Archer AX72 без труда справится с десятками устройств, на которых одновременно запущены стримы и онлайнигры. Технологии OFDMA и MUMIMO обеспечат актуальность домашней WiFi сети на будущее и позволят подключать множество устройств одновременно.
- OFDMA — позволяет разным устройствам использовать один поток, повышая эффективность.
- MU-MIMO — Обеспечивает передачу данных нескольким устройствам, используя несколько потоков.
Archer AX72 не нагревается!
Верхняя панель корпуса выполнена в оригинальном современном дизайне и состоит из множества отверстий, улучшающих распределение тепла и позволяющих роутеру работать на полную мощность.
HomeShield — сервис премиум‑защиты TP‑Link обезопасит домашнюю сеть с помощью новейших технологий для защиты сети и IoT‑устройств
TP-Link OneMesh™: Wi‑Fi во всём доме
Archer AX72 поддерживает технологию OneMesh, которая позволяет создать бесшовное покрытие и забыть про потери сигнала и задержки при перемещении.
Простая настройка — приложение Tether позволит настроить роутер за пару минут.
Защита детей
Оградите детей от непристойного контента и установите время, в течение которого дети могут пользоваться интернетом, чтобы он не отвелкал их от уроков и сна.
Простое обновление прошивки
Устали обновлять прошивку самостоятельно? Обновление по воздуху позволит обновить прошивку одним нажатием в панели управления. Включите автоматическое обновление по расписанию, чтобы у вас всегда были новейшие функции и средства защиты.
Уведомления
Получайте уведомления о новых подключившихся устройствах и блокируйте для них доступ к сети, если они кажутся вам подозрительными.
Более подробная информация о роутере доступна тут.
Приобрести новинку можно в магазине М.Видео по привлекательной цене.