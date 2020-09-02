Ноутбуки ASUS на базе процессоров Intel Core 11 поколения

Ноутбуки ASUS на базе процессоров Intel Core 10-го поколения







В рамках онлайн-презентации Built for Brilliance компания ASUS представила целый ряд обновленных и совершенно новых компьютеров на базе процессоров Intel Core 11 поколения с кодовым названием Tiger Lake и первые ноутбуки, сертифицированные по программе Intel Evo.Ультракомпактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip S — это первый ноутбук ASUS, сертифицированный по программе Intel Evo. Он отличается невероятной портативностью: при толщине корпуса всего 13,9 мм вес устройства составляет 1,2 кг. Ноутбук ZenBook Flip S оснащается превосходным сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD с широким охватом цветового пространства (100% DCI-P3). Высокая точность цветопередачи подтверждена сертификацией PANTONE Validated, а сертификация VESA DisplayHDR 500 True Black гарантирует глубокие темные оттенки и исключительно высокую контрастность. В этом дисплее также применяются технологии для защиты глаз, безупречная реализация которых подтверждается сертификацией компании TÜV Rheinland. Дисплей поддерживает активный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями давления.Внешний вид ноутбука ZenBook Flip S подчеркивает премиальный уровень этого устройства. Темная отделка корпуса (Jade Black) красиво контрастирует с металлическими элементами, выполненными в цвете красной меди и декоративной полосой из шлифованного алюминия. Поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°, поэтому ZenBook Flip S можно использовать не только как обычный ноутбук, но и фиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Цифровой блок ASUS NumberPad 2.0, встроенный в тачпад, удобен для работы с расчетами, а клавиатура занимает всю ширину корпуса, поэтому в ее правой части нашлось место для колонки дополнительных клавиш.Производительность в мобильных условиях ноутбуку ZenBook Flip S в максимальной комплектации обеспечивает процессор Intel Core i7 11 поколения с новейшей встроенной графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3,0×4. Набор портов ввода/вывода включает два порта USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, один порт USB 3.2 Gen1 Type-A и разъем HDMI. Аккумулятор высокой емкости, установленный в ноутбуке ZenBook Flip S, обеспечивает превосходную автономность — до 15 часов работы на одном заряде. Этого хватит даже на самый долгий рабочий день.Компактный ноутбук-трансформер ZenBook Flip 13 весит всего 1,3 кг и имеет толщину корпуса 13,9 мм. Высокоточное поворотное крепление ErgoLift позволяет раскрывать экран на 360° и использовать устройство как обычный ноутбук или планшет, или фиксировать под любым другим углом в зависимости от поставленных задач. Благодаря этому механизму клавиатура автоматически приподнимается под оптимальным для положения рук углом. Помимо комфорта при наборе текста это улучшает вентиляцию устройства.Аккумулятор высокой емкости 67 Вт·ч наделяет ZenBook Flip 13 способностью работать до 14 часов без подзарядки. Ноутбук поддерживает быструю зарядку с помощью входящего в комплект адаптера питания мощностью 65 Вт, а также технологию ASUS USB-C Easy Charge, благодаря которой ZenBook Flip 13 можно подзарядить от обычного зарядного устройства с разъемом USB-C или зарядного устройства USB-C с технологией Power Delivery (PD).Ноутбук ZenBook Flip 13 оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с матрицей OLED разрешением FHD. Этот дисплей полностью совместим с активным стилусом ASUS Pen и способен распознавать 4096 уровней давления для точного и максимально удобного рукописного ввода текста или рисования.За плавную многозадачную работу ZenBook Flip 13 отвечают процессор Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и 16 ГБ оперативной памяти. Твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 гарантирует высокую скорость работы с данными и достаточный объем памяти для хранения библиотеки файлов.ZenBook S — ультрапортативный ноутбук премиального уровня, оснащенный 13,9-дюймовым дисплеем нового формата с соотношением сторон 3:2. Изящный, но прочный цельнометаллический корпус имеет толщину 15,7 мм, а вес устройства составляет всего 1,35 кг7. Ноутбук ZenBook S оснащается сенсорным дисплеем NanoEdge с разрешением 3,3K (3300×2200). Превосходное качество цветопередачи на экране подтверждено сертификацией PANTONE Validated. Соотношение сторон 3:2 означает увеличенную высоту экрана, что особенно удобно при работе с большими документами и веб-страницами. Аккумулятор емкостью 67 Вт·ч обеспечивает до 12 часов автономной работы и поддерживает технологию быстрой зарядки.В этом ноутбуке применяется экранный шарнир ErgoLift, который при открывании крышки автоматически наклоняет клавиатуру под наиболее удобным для набора текста углом, что одновременно улучшает охлаждение устройства.Ноутбук ZenBook S в максимальной комплектации оснащается процессором Intel Core i7 11-го поколения, 16 ГБ оперативной памяти и высокоскоростной твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3,0×4. Для подключения всевозможных периферийных устройств ноутбук ZenBook S предлагает широкий набор интерфейсов, включая полноразмерный разъем HDMI, порты USB 3.2 Gen1 Type-A, два разъема USB-C с поддержкой высокоскоростного интерфейса Thunderbolt 4, а также слот для карты памяти microSD.ZenBook S поставляется с новейшей версией программного центра MyASUS, включающего в себя коллекцию различных приложений и утилит, которые помогут извлечь максимум из этого ноутбука, в том числе использовать его совместно со смартфоном. Для удобной работы с числами в тачпад ноутбука ZenBook S встроен сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad 2.08, а инфракрасная камера позволяет мгновенно авторизоваться в системе с помощь функции Windows Hello.Ноутбук ZenBook 14 Ultralight весит всего 980 г. Это невероятно легкое устройство станет идеальным выбором для работы в мобильных условиях. В максимальной комплектации устройство оснащается процессором Intel Core i7 11 поколения и встроенной графикой Iris Xe (модель UX435EAL) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (модель UX435EGL).ZenBook 14 Ultralight наделен дисплеем NanoEdge с невероятно тонкой рамкой — относительная площадь экрана составляет 92%. Экран ноутбука поддерживает широкий цветовой охват — 100% sRGB.В этом ноутбуке предусмотрены: встроенный в тачпад сенсорный цифровой блок ASUS NumberPad8 (опция), экранный шарнир ErgoLift обеспечивает оптимальный угол наклона клавиатуры для комфортного набора текста, а для подключения всевозможных периферийных устройств имеется полный набор портов ввода/вывода, включая два разъема USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI 2.0 и слот для карты памяти microSD. Высочайшую скорость и стабильность беспроводного соединения обеспечивают встроенный модуль Intel WiFi 6 (802.11ax) и фирменная технология ASUS WiFi Master.ExpertBook B9 — это тонкий бизнес-ноутбук весом всего 880 граммов. Устройство может похвастать отличной автономностью, наличием двух накопителей, полноценным комплектом интерфейсов, светодиодным цифровым блоком NumberPad, встроенным в тачпад, и датчиком приближения. Бизнес-ноутбук ExpertBook B9 заключен в корпус из магниево-литиевого сплава и по надежности соответствует требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810G, а система информационной безопасности корпоративного уровня поможет гарантировать конфиденциальность коммерческих данных.В максимальную аппаратную комплектацию ExpertBook B9 входят процессор Intel Core i7 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe и высокоскоростным модулем Intel WiFi 6, поэтому производительность и качество связи в этом устройстве также на высоте. Твердотельные накопители можно объединять в массивы RAID0 и RAID1, обеспечивая еще более высокую скорость работы с данными и надежность их хранения. Чтобы онлайн-переговоры всегда проходили гладко, в бизнес-ноутбуке ExpertBook B9 реализована технология интеллектуального шумоподавления в микрофоне, которая отсеивает посторонние шумы, оставляя только кристально чистый голос пользователя, а высокому качеству сетевого подключения способствует технология ASUS WiFi Master. В комплекте с ExpertBook B9 поставляется удобная коробка для аксессуаров, которую также можно использовать как эргономичную подставку для ноутбука. Невероятно портативный, мощный и прочный ноутбук ExpertBook B9 станет идеальным партнером в мире современного бизнеса.Несмотря на малый вес (всего 1,19 кг7), ноутбук ZenBook 14 оснащается дополнительным экраном ASUS ScreenPad, а основу его аппаратной комплектации составляют процессор Intel Core 11 поколения со встроенной графикой Iris Xe (UX435EA) или дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX450 (UX435EG).Этот новейший ноутбук серии ZenBook Classic может похвастать полным набором портов подключения: два порта USB-C с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt 4, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI, слот для карты памяти microSD и аудиоразъем. Благодаря практически отсутствующей рамке, относительная площадь экрана составляет 92%. Ноутбук доступен в двух вариантах оформления: новом оттенке серого (Pine Grey) и светло-сиреневом цвете (Lilac Mist).Этот ноутбук получил сенсорный дисплей NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD обладает высочайшей точностью цветопередачи, подтвержденной сертификацией PANTONE Validated, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и контрастностью 1 000 000:1. Реализованные в этом дисплее технологии для защиты глаз подтверждаются сертификатом TÜV Rheinland. Экранный шарнир ErgoLift позволяет раскрывать экран до 360°. Благодаря ультратонкой экранной рамке относительная площадь экрана составляет 90%.В ZenBook Flip 15 реализована поддержка активного стилуса ASUS Pen с распознаванием 4096 уровней давления, эксклюзивная технология WiFi Master, благодаря которой беспроводное соединение становится стабильнее, и набор портов подключения, в том числе USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4. Процессор Intel Core 11 поколения и дискретная видеокарта геймерского уровня NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (в максимальной комплектации) гарантируют высочайшую мобильную производительность для быстрого решения творческих задач. Высокопроизводительный, универсальный и портативный ноутбук ZenBook Flip 15 создан для динамичной творческой жизни.VivoBook Flip 14 — ноутбук-трансформер с ярким дизайном, оснащенный сенсорным экраном, который можно раскрывать до 360°. Поддержка активного стилуса ASUS Pen позволяет удобно записывать текст от руки или делать зарисовки прямо на экране.Производительность ноутбука VivoBook Flip 14 в максимальной комплектации обеспечивает процессор Intel Core i7 11 поколения с графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 ТБ с интерфейсом PCIe. Широкий набор портов подключения включает разъем USB-C с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt 4.ZenBook 13 (UX325) и ZenBook 14 (UX425) — новые ультрапортативные ноутбуки серии ZenBook Classic с экранами диагональю 13,3 дюйма и 14 дюймов. Новые модели стали еще легче и тоньше, чем устройства предыдущего поколения. Вес ноутбука ZenBook 13 составляет всего 1,07 кг. При толщине корпуса (всего 13,9 мм для обеих моделей) в ноутбуках ZenBook 13 и ZenBook 14 реализован полный набор портов ввода/вывода, включая полноразмерные разъемы HDMI и USB Type-A, а также USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 4 и слот для карты памяти microSD. Это самые тонкие в мире модели с 13,3- и 14-дюймовыми экранами из способных предложить настолько широкий выбор разъемов для подключения самых разных периферийных устройств.Благодаря минимальной ширине рамки дисплея NanoEdge относительная площадь экрана составляет 90%, а опциональная функция ультраэкономичного энергопотребления дисплея (1 Вт) позволяет значительно продлить время автономной работы ноутбука. В новых моделях ZenBook 13 и ZenBook 14 предусмотрены: цифровой блок ASUS NumberPad 2.08, встроенный в тачпад, аккумулятор, способный обеспечить до 21 часа автономной работы, клавиатура во всю ширину корпуса, поворотное крепление ErgoLift и инфракрасная камера с функцией распознавания лиц для удобной авторизации в системе. Ноутбуки ZenBook 13 и 14 доступны в двух новых цветовых решениях: элегантном сером (Pine Grey) и изысканном светло-сиреневом (Lilac Mist).В основе аппаратной комплектации новых моделей ZenBook 13 и ZenBook 14 — процессоры Intel Core 11 поколения. В сочетании с большим объемом оперативной памяти (до 32 ГБ) этим ноутбукам гарантирована быстрая многозадачная работа в любых ежедневных приложениях. Кроме того, в ZenBook 13 и ZenBook 14 устанавливаются твердотельный накопитель емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3,0×2 и модуль беспроводной связи новейшего стандарта WiFi 6 (802.11ax).В максимальной комплектации внутри тонкого корпуса новых моделей VivoBook S скрываются процессор Intel Core 11 поколения до модели i7 со встроенной графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, твердотельный накопитель большой емкости с интерфейсом PCIe и поддержка памяти Intel Optane Memory H10 для сверхбыстрой работы с данными, а набор разъемов включает порт USB-C с поддержкой новейшего интерфейса Thunderbolt 4.Модели VivoBook 14 (X413) и VivoBook 15 (X513) доступны в пластиковом корпусе в синем (Cobalt Blue), белом (Dreamy White) и черном (Bespoke Black) вариантах оформления. Модели VivoBook 14 (K413) и VivoBook 15 (K513) оснащаются металлической крышкой, которая может быть выполнена в одном из трех цветов: черном (Indie Black), золотом (Hearty Gold) или серебристом (Transparent Silver). В максимальной комплектации эти модели оснащаются процессором Intel Core 11 поколения до модели i7 с графикой Iris Xe, 16 ГБ оперативной памяти, модулем WiFi 6 и твердотельным накопителем большой емкости с интерфейсом PCIe. Тачпад модели VivoBook 14 может оснащаться встроенным цифровым блоком ASUS NumberPad 2.08. В ноутбуке VivoBook 15 может использоваться система хранения, состоящая из твердотельного накопителя и жесткого диска, для высокой скорости работы с данными и обширного пространства для хранения библиотеки файлов.ZenBook Pro 15 — новейшая модель серии ультрапортативных высокопроизводительных ноутбуков для творчества и самый компактный в мире 15,6-дюймовый ноутбук из оснащенных сенсорным дисплеем OLED с разрешением 4K UHD.Дисплей NanoEdge с матрицей OLED разрешением 4K UHD поддерживает 100% охват цветового пространства DCI-P3. Благодаря ультратонкой рамке относительная площадь экрана составляет 88%.Ноутбук ZenBook Pro 15 оснащается процессором Intel® Core™ i7 или i5 10-го поколения серии H, 16 ГБ оперативной памяти и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (в максимальной комплектации), а также высокоскоростным твердотельным накопителем емкостью до 1 ТБ с интерфейсом PCIe 3.0 x4.ZenBook Pro 15 оснащен новейшей версией дополнительного дисплея ScreenPad диагональю 5,65 дюйма. Этот дисплей встроен непосредственно в тачпад ноутбука под стеклянным покрытием. Его интерфейс ScreenXpert 2.0, напоминающий смартфонные, позволяет запускать различные приложения и работать с ними в многозадачном режиме.Ноутбук ZenBook Pro 15 оснащается аккумулятором высокой емкости 96 Вт·ч и наборов портов ввода/вывода, включая порт USB-C с поддержкой интерфейса Thunderbolt 3 USB-C, порт USB 3.2 Gen1 Type-A, стандартный разъем HDMI 2.0, аудиоразъем и слот для карты памяти SD.Новинки получили динамики с сертификацией Harman Kardon, а дисплей NanoEdge диагональю 23,8 или 21,5 дюйма заключен в ультратонкую рамку. Относительная площадь экрана у моделей Zen AiO 24/22 составляет 93%.В максимальную аппаратную комплектацию моноблоков Zen AiO 24/22 входят процессор Intel Core i7 10-го поколения и дискретная графика NVIDIA MX330, позволяющая использовать их для редактирования фото- и видеоматериалов и даже рендеринга трехмерных объектов. Система хранения состоит из двух высокоскоростных твердотельных накопителей и жесткого диска большой емкости. Твердотельные накопители можно объединять в массив RAID0 или RAID1, чтобы обеспечить еще более высокую скорость работы с данными и надежность их хранения. Наличие разъема HDMI (опция) позволяет подключать к моноблоку ноутбук, мобильное устройство, игровую консоль или широкоформатную телевизионную панель. Совместимость со стандартом крепления VESA означает, что моноблоки Zen AiO 24/22 можно не только устанавливать на столе, но и вешать на стену.