Обзор ASUS Vivobook S433F

Надоели скучные однотипные ультрабуки и хочется найти модель, которая подчеркнет индивидуальность? Тогда смело отправляйтесь в магазин ASUS за новыми Vivobook S. Впрочем, сначала все-таки прочитайте наш обзор.
Линейка ASUS Vivobook S — ноутбуки для молодых людей, которым важен яркий и запоминающийся дизайн и прикольные мелочи в экстерьере продуктов. С точки зрения функциональности в таких устройствах ценят мобильность, хорошую автономность, отсутствие задумчивости при работе и во время умеренных развлечений. На сайте производителя доступны версии с экранами от 13.3 до 15.6 дюймов, в четырех цветовых решениях и с разными аппаратными конфигурациями. Выбирать можно в зависимости от выделенного на покупку бюджета и задач. У нас на обзоре золотая середина по размеру (модель с экраном 14 дюймов) и топовыми характеристиками — процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ. Также доступны конфигурации с i5, 8 ГБ оперативки и меньшим объемом памяти для хранения данных. Кроме того, наша модель представлена в двух версиях: S433FA и S433FL, отличающихся наличием встроенного в тачпад сканера отпечатков или активируемого в тачпаде светящегося цифрового блока NumberPad.
Цветовых решений, как я уже сказал, четыре. Классика черного или белого цвета, а также яркий красный и насыщенный зеленый. Последние два нравятся мне больше всего, поскольку подчеркивают характер и стиль этого продукта. Будь моя воля, вообще не стал бы тут предлагать «обычные» расцветки и выпустил как можно больше цветных вариантов. Впрочем, с точки зрения маркетинга такой трюк едва ли стал успешным. Порадуемся, что за цвета и конфигурации отвечают профессионалы из ASUS, а не моя фантазия. Если же говорить в общем и целом, экстерьер Vivobook S мне очень понравился. При всей своей молодежной направленности, он не слишком броский, но в то же время много деталей выделяют его на фоне прочих продуктов. Например, это небольшая фаска в передней части металической крышки, скошенные края внутренней части корпуса, глянцем контрастирующие с матовым алюминием. Необычно оформлен Enter, эта клавиша получила кислотно-зеленую окантовку. В днище корпуса воздуховоды разнесены на края и в центр, будто расступившись в тех местах, где ноутбук касается коленей пользователя. Рамки вокруг экрана очень тонкие, так что модель с диагональю 14 дюймов визуально похожа на обычную «тринашку». В общем, смотришь на этот ноутбук — и глаз радуется, со всех сторон он эффектный и эргономичный. Даже так называемый «тест на макбук» проходит, и запросто открывается одной рукой, а не пытается перевернуться вверх тормашками.
Поскольку на одном дизайне и внешней привлекательности далеко не уедешь, все-таки интересно, как ASUS Vivobook S показывает себя в работе и что вообще может для этого предложить. Мне понравился набор проводных интерфейсов, который тут на все случаи жизни. Пусть даже многие производители сейчас активно тянут нас то ли в беспроводное будущее, то ли в магазины за переходниками, то ли за апгрейдом всей периферии для поддержки Type-C, не все покупатели готовы к таким приключениям. Vivobook S как раз для них. Тут есть USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0b, 3,5 мм аудиоразъем комбинированный, слот для карт MicroSD и проприетарный порт зарядки. Последнее запишем в минусы. Все-таки у ноутбука 2020 года хочется для зарядки видеть симметричный Type-C, который при случае можно и у коллеги одолжить. Но идеальных продуктов не бывает, так что остается лишь принять для себя тот факт, что пользоваться придется фирменной зарядкой и никак иначе. С другой стороны сам Type-C идеализировать тоже не стоит, буквально недавно у Егора Морозова выходила весьма любопытная статья о неразберихе с этим разъёмом. Советую почитать.
По работе мне часто и подолгу приходится стучать пальцами по клавиатуре, так что на ее эргономику я всегда обращаю особое внимание. Визуально тут все хорошо: клавиши отлично разнесены, имеют подсветку букв и периметра, в самой раскладке нет странных компоновочных решений, заставляющих долго переучиваться и менять привычки. Прикольно выделен Enter, о чем я уже сказал в начале текста, но не упущу шанса повторить. С набором текста проблем тоже нет. Корпус ноутбуках хоть и тонкий, но не прогибается и не скрипит даже при быстрой и усердной работе с клавиатурой. Сами кнопки хорошо разнесены (нет ложных нажатий), имеют отличный ход и не слишком шумный механизм. Трекпад хоть и не очень большой, но в работе удобен. Мышка не станет маст-хэв аксессуаром при использовании Vivobook S, можно обходиться без нее. Из интересных фишек — в правом верхнем углу трекпада есть сенсорная клавиша, активирующая цифровой блок клавиш. Поскольку формат 13-14 дюймовых ноутбуков не предусматривает место для физического блока, инженеры ASUS решили расчертить его на трекпаде с помощью подсветки. Очень удобного для тех, кто много работает с числами, но все таки нуждается в компактом и мобильном ноутбуке.
Что касается экрана, тут ситуация 50/50. В плюсы запишем отсутствие широких рамок по периметру, отличные углы обзора, полуматовое покрытие и отличную цветопередачу. Ещё минимальный уровень подсветки тут очень комфортен в ночи, а ведь бывают экраны, которые даже почти на нуле слепят в темное время суток. Но вот максимального уровня яркости лично мне не хватило. Если брать ноутбук с прицелом на мобильность, летними днями придётся выбирать веранды хотя бы с минимальной защитой от солнечных лучей. А вот на полностью открытых пространствах информация заметно теряет читаемость. Впрочем, не настолько, чтобы вообще исключать возможность работать вне дома. Тем не менее стоит иметь ввиду.Напоследок — производительность. ASUS Vivobook S довольно шустрая машинка, которая отлично себя показывает в повседневном использовании, а также позволяет передохнуть от работы и поразвлекаться. Условные World of Tanks, королевские битвы и подобные игры работают нормально. При этом ноутбук не слишком сильно нагревается, да и лишен проблемы существенного падения производительности под нагрузкой. С автономностью также проблем нет, игры (то есть максимальная нагрузка) высаживают батарею почти за два часа, умеренные настройки яркости при просмотре видео дадут чуть больше 6 часов, а работа с текстами и браузером — часов до 7. На выходе мы имеем ноутбук без проблем с перегревом, хорошей производительностью и достойной автономностью. В общем, мы получаем не только красивое устройство, но также продукт с хорошей мощностью и эргономикой. Не могу не порекомендовать такой к покупке.
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Линейка ASUS Vivobook S — ноутбуки для молодых людей, которым важен яркий и запоминающийся дизайн и прикольные мелочи в экстерьере продуктов. С точки зрения функциональности в таких устройствах ценят мобильность, хорошую автономность, отсутствие задумчивости при работе и во время умеренных развлечений. На сайте производителя доступны версии с экранами от 13.3 до 15.6 дюймов, в четырех цветовых решениях и с разными аппаратными конфигурациями. Выбирать можно в зависимости от выделенного на покупку бюджета и задач. У нас на обзоре золотая середина по размеру (модель с экраном 14 дюймов) и топовыми характеристиками — процессором Intel Core i7-10510U, 16 ГБ оперативной памяти и накопителем емкостью 1 ТБ. Также доступны конфигурации с i5, 8 ГБ оперативки и меньшим объемом памяти для хранения данных. Кроме того, наша модель представлена в двух версиях: S433FA и S433FL, отличающихся наличием встроенного в тачпад сканера отпечатков или активируемого в тачпаде светящегося цифрового блока NumberPad.
Цветовых решений, как я уже сказал, четыре. Классика черного или белого цвета, а также яркий красный и насыщенный зеленый. Последние два нравятся мне больше всего, поскольку подчеркивают характер и стиль этого продукта. Будь моя воля, вообще не стал бы тут предлагать «обычные» расцветки и выпустил как можно больше цветных вариантов. Впрочем, с точки зрения маркетинга такой трюк едва ли стал успешным. Порадуемся, что за цвета и конфигурации отвечают профессионалы из ASUS, а не моя фантазия. Если же говорить в общем и целом, экстерьер Vivobook S мне очень понравился. При всей своей молодежной направленности, он не слишком броский, но в то же время много деталей выделяют его на фоне прочих продуктов. Например, это небольшая фаска в передней части металической крышки, скошенные края внутренней части корпуса, глянцем контрастирующие с матовым алюминием. Необычно оформлен Enter, эта клавиша получила кислотно-зеленую окантовку. В днище корпуса воздуховоды разнесены на края и в центр, будто расступившись в тех местах, где ноутбук касается коленей пользователя. Рамки вокруг экрана очень тонкие, так что модель с диагональю 14 дюймов визуально похожа на обычную «тринашку». В общем, смотришь на этот ноутбук — и глаз радуется, со всех сторон он эффектный и эргономичный. Даже так называемый «тест на макбук» проходит, и запросто открывается одной рукой, а не пытается перевернуться вверх тормашками.
Поскольку на одном дизайне и внешней привлекательности далеко не уедешь, все-таки интересно, как ASUS Vivobook S показывает себя в работе и что вообще может для этого предложить. Мне понравился набор проводных интерфейсов, который тут на все случаи жизни. Пусть даже многие производители сейчас активно тянут нас то ли в беспроводное будущее, то ли в магазины за переходниками, то ли за апгрейдом всей периферии для поддержки Type-C, не все покупатели готовы к таким приключениям. Vivobook S как раз для них. Тут есть USB 3.2 Gen2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0b, 3,5 мм аудиоразъем комбинированный, слот для карт MicroSD и проприетарный порт зарядки. Последнее запишем в минусы. Все-таки у ноутбука 2020 года хочется для зарядки видеть симметричный Type-C, который при случае можно и у коллеги одолжить. Но идеальных продуктов не бывает, так что остается лишь принять для себя тот факт, что пользоваться придется фирменной зарядкой и никак иначе. С другой стороны сам Type-C идеализировать тоже не стоит, буквально недавно у Егора Морозова выходила весьма любопытная статья о неразберихе с этим разъёмом. Советую почитать.
По работе мне часто и подолгу приходится стучать пальцами по клавиатуре, так что на ее эргономику я всегда обращаю особое внимание. Визуально тут все хорошо: клавиши отлично разнесены, имеют подсветку букв и периметра, в самой раскладке нет странных компоновочных решений, заставляющих долго переучиваться и менять привычки. Прикольно выделен Enter, о чем я уже сказал в начале текста, но не упущу шанса повторить. С набором текста проблем тоже нет. Корпус ноутбуках хоть и тонкий, но не прогибается и не скрипит даже при быстрой и усердной работе с клавиатурой. Сами кнопки хорошо разнесены (нет ложных нажатий), имеют отличный ход и не слишком шумный механизм. Трекпад хоть и не очень большой, но в работе удобен. Мышка не станет маст-хэв аксессуаром при использовании Vivobook S, можно обходиться без нее. Из интересных фишек — в правом верхнем углу трекпада есть сенсорная клавиша, активирующая цифровой блок клавиш. Поскольку формат 13-14 дюймовых ноутбуков не предусматривает место для физического блока, инженеры ASUS решили расчертить его на трекпаде с помощью подсветки. Очень удобного для тех, кто много работает с числами, но все таки нуждается в компактом и мобильном ноутбуке.
Что касается экрана, тут ситуация 50/50. В плюсы запишем отсутствие широких рамок по периметру, отличные углы обзора, полуматовое покрытие и отличную цветопередачу. Ещё минимальный уровень подсветки тут очень комфортен в ночи, а ведь бывают экраны, которые даже почти на нуле слепят в темное время суток. Но вот максимального уровня яркости лично мне не хватило. Если брать ноутбук с прицелом на мобильность, летними днями придётся выбирать веранды хотя бы с минимальной защитой от солнечных лучей. А вот на полностью открытых пространствах информация заметно теряет читаемость. Впрочем, не настолько, чтобы вообще исключать возможность работать вне дома. Тем не менее стоит иметь ввиду.
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