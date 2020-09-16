Сама идея USB-C была гениальна: зачем вам отдельный разъем HMDI для подключения ноутбука к телевизору, отдельный, не совместимый более ни с чем разъем для зарядки, да и еще парочка разъемов USB-A для подключения флешек и внешних жестких дисков, если все это можно объединить в один универсальный разъем. Именно таким позиционировался USB-C — спасителем от вороха различных проводов. Однако как обычно что-то пошло не так.

В общем и целом, к 2020 году этот разъем прижился в большинстве смартфонов, и им в количестве хотя бы одной штуки могут похвастаться многие ноутбуки дороже 40-50 тысяч рублей. Исключением являются разве что iPhone с Lightning, но тут позиция Apple вполне понятна: есть слухи, что в течение пары лет компания вообще откажется от проводного подключения в своих смартфонах, поэтому переходить на один год на USB-C, махом лишая армию фанатов множества аксессуаров, накопленных за 8 лет существования старого разъема, смысла нет.

Зарядка через USB-C — кто в лес, кто по дрова

И первая проблема, с которой сталкиваются владельцы большинства недорогих или, наоборот, топовых геймерских ноутбуков — это зарядка через USB-C. Да, официально существует протокол Power Delivery, который позволяет передать вашему лэптопу до 100 Вт энергии, чего более чем хватает большинству ультрабуков. Но вот мощные геймерские ноутбуки нередко потребляют и две, и три сотни ватт, поэтому они вынуждены иметь собственный разъем для зарядки. И хотя в большинстве своем у них есть USB-C, Power Delivery они поддерживают редко и заряжаться от зарядника того же MacBook не будут.


Один из новых игровых Asus ZenBook. Есть целых два USB-C, но для зарядки используется старый круглый коннектор.

Другая проблема касается более простых лэптопов, в которых производители ищут на чем бы сэкономить. И самый простой вариант — это сделать поддержку Power Delivery лишь на одном порту USB-C из нескольких. То есть получается забавная ситуация: внешне порты одинаковы, но заряжать лэптоп можно лишь через один из них. По такому пути пошли, например, Xiaomi.

Дальше еще веселее: некоторые производители, например OnePlus, придумали собственный протокол зарядки, такой как Warp Charge. Он также использует разъем USB-C, но это не значит, что любой мощный зарядник с этим портом сможет быстро зарядить ваш смартфон OnePlus — для этого вам потребуется оригинальное зарядное устройство из коробки. Так что формально для зарядки используется обычный USB-C, но если вы хотите получить 50% емкости АКБ на несколько десятков минут, вам придется носить с собой оригинальную зарядку.


Хотите быстро зарядить OnePlus? Вам нужна Warp-зарядка. При этом другую технику ей вы будете заряжать медленно, не смотря на мощность в 30 Вт.

Ну и на закуску — если вы хотите зарядить ноутбук с поддержкой Power Delivery с помощью зарядника, который его поддержки не имеет, результат будет... непредсказуем. Например, ноутбуки Microsoft Surface будут ругаться и говорить, что не заряжаются, однако заряд аккумулятора все же будет пополняться, хоть и очень медленно. А вот MacBook 12 напрочь отказывается заряжаться, требуя зарядку с поддержкой Power Delivery.

Схожая проблема возникает, если зарядник поддерживает PD, а вот заряжаемое устройство — нет. Это часто бывает с недорогими наушниками с разъемом USB-C, и тут опять результат непредсказуем: в лучшем случае зарядник и ваше устройство «не договорятся» и ток не пойдет, а в худшем может быть... да все что угодно, вплоть до сгоревшего девайса и выбитых пробок.

USB-C USB-C рознь

Ладно, с зарядкой разобрались — вернее поняли, что там все максимально запутанно. Перейдем к протоколам передачи данных, в которых, увы, все ничуть не лучше. Проблема здесь в том, что под USB-C может скрываться... снова все что угодно, начиная от обычного USB 2.0 и заканчивая быстрым Thunderbolt 3.


Угадаете, что скрывается за этими USB-C? Так вот, через верхний идет зарядка и можно передавать видео, а нижний работает как USB 3.0. Очевидно же, правда?

В продаже уже стали появляться мониторы и проекторы, подключаемые по USB-C. Однако это не значит, что они заработают от любого устройства с таким выходом. Сюрприз, правда? Все дело в том, что ваш ноутбук должен уметь отдавать поверх USB-C видеосигнал по протоколу DisplayPort или HDMI. И, ожидаемо, далеко не все недорогие лэптопы это умеют, в них нередко USB-C работает как обычный USB 3.0 (а временами и 2.0). Еще забавнее тот факт, что в некоторых ноутбуках один USB-C умеет передавать видео, а другие нет. И вы должны помнить об этом при подключении монитора.

Дальше — хуже. Самым крутым протоколом, работающим через USB-C, является Thunderbolt 3. К нему нет никаких претензий: это быстрая 40-гигабитная шина, позволяющая подключать сразу несколько 4К-мониторов вместе с быстрыми внешними SSD. Так в чем же с ним проблема?

Во-первых, некоторое время назад Intel упростила лицензирование Thunderbolt: теперь он встречается даже на платах с процессорами AMD и при этом порт USB-C с его поддержкой не обязан иметь рядом значок молнии. То есть опять же определить порт с Thunderbolt 3 в новой технике можно только методом научного тыка, ну или загуглив модель устройства.


Больше не требуется рисовать значок молнии рядом с портом Thunderbolt, что только усугубляет путаницу.

Во-вторых, далеко не каждый кабель USB-C на USB-C поддерживает скорость в 40 Гб/с. Дешевые решения с AliExpress точно нет, так что опять же вы не можете взять первый попавшийся кабель с этими разъемами и подключить с помощью него внешнюю видеокарту к своему MacBook.

В-третьих, Thunderbolt 3 — сюрприз — есть в двух версиях: на 20 и 40 Гб/с. Все зависит от используемого в вашем ноутбуке контроллера, поэтому если вы планируете подключить через него что-то мощное (несколько SSD или видеокарту), то удостоверьтесь, что ваш лэптоп способен работать через USB-C с полной скоростью Thunderbolt 3. И да, внешне вы никак это не определите, и даже в системе не увидите. Тут только гуглить спецификации.

Выводы — USB-C должен был бороться со злом, а не примкнуть к нем

В такие моменты понимаешь, что многообразие разъемов — это далеко не так плохо, как описывают многие фанаты USB-C. Все дело в универсальности: имея ноутбук с HDMI, вы точно подключите его к любому монитору или телевизору с HDMI. Да, возможно, ноутбук не сможет вывести изображение в 4К с 60 кадрами в секунду, но картинка по крайней мере в FHD точно будет. Имея же лэптоп с USB-C и аналогично монитор с этим разъемом вы наперед ничего не знаете — не получится гарантированно утверждать, что вы сможете вывести изображение на большой экран.



В итоге получается, что через USB-C можно передавать данные, видео и энергию в любых комбинациях по различным протоколам, не всегда совместимым друг с другом. Единственная гарантия, что порт поддерживает все вышеуказанное — это значок молнии рядом с ним, который говорит о наличие Thunderbolt. Да и то с новыми девайсами такого значка может не быть, что отнюдь не помогает в этой путанице.

Есть некоторая надежда на USB4, спецификации которого были объявлены в прошлом году. Он также использует разъем USB-C, однако по сути построен на базе Thunderbolt, что убирает неразбериху с подключением различных устройств. Однако проблема в том, что это — всего лишь рекомендация. Поэтому никто не гарантирует нам, что к любым лэптопам с USB4 вы сможете подключить любые мониторы с USB-C. И это печально, ибо очередная благая идея объединения утонула в желании производителей техники сэкономить или выделиться среди других.


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