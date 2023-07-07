Характеристики Nintendo Switch 2 утекли в сеть. Разработчики уже вовсю используют девкиты невероятной мощности

Фархад
Switch 2
Фото: Everyeye

Пользователь форума 4chan раскрыл технические характеристики будущей игровой консоли Nintendo Switch 2. Автор ссылается на источник в студии, получившей девкит от «большой Н».

По данным инсайдера, портативка следующего поколения получит кастомный процессор NVIDIA Tegra T239 с графикой NVIDIA Ampere. При этом разработчикам предоставили на выбор несколько конфигураций ЦП и ГП с разными тактовыми частотами.

Главным плюсом новой консоли станет поддержка технологии трассировки лучей и DLSS, что позволит значительно повысить качество графики по сравнению с текущими приставками Nintendo Switch.

Кроме того, пиковое энергопотребление предполагаемой Nintendo Switch 2 составляет 28,6 Вт при подключении к сети и 11 Вт в портативном режиме. Уже известно, что новинка также оснащена OLED-экраном с разрешением HD+ и частотой обновления 60 Гц, поддержкой HDMI 2.1 с возможностью вывода картинки в 4K/60 fps с 10-битным HDR, 256 ГБ встроенной памяти UHS-II (скорость чтения 550 Мбит/с и записи 480 Мбит/с).

Ожидается, что Nintendo представит новую портативную консоль во второй половине 2024 года.
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Источник:
4chan
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Комментарии

+4704
Carter_Mayers
Оооо, вот это уже похоже на консоль, которая выдаст 4K и картинка будет что надо
40 минут назад
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