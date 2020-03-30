Модель iPhone с поддержкой 5G все еще готовится к запуску в привычном графике релизов новых устройств компании. Об этом сообщает Bloomberg в новом отчете.





«Китайское производство постепенно возвращается к работе. По словам источников близких к ситуации, выпуск новых iPhone с поддержкой сетей пятого поколения запланирован на осень».



Foxconn был вынужден отложить возобновление работы своего главного завода по сборке iPhone в Чжэнчжоу, поскольку строгие карантинные меры оставались в силе, однако, производитель повысил бонусы, чтобы привлечь новых работников на сборку новых продуктов.



Информация совпадает с более ранним отчетом Bloomberg, в котором утверждалось, что следующий флагманский смартфон пока еще не выпадает из графика из-за того, что массовое производство должно быть запущено только в мае.



На прошлой недели Reuters сообщило, что наращивание производства для новых смартфонов было отложено, но устройствам Apple пока ничего не угрожает. В более раннем отчете Nikkei предполагалось, что компания рассматривает возможность отсрочки выпуска «iPhone» 2020 года на несколько месяцев, но решение пока не принято.



Этой осенью ожидается выпуск четырех новых моделей iPhone 12, включая 5,4-дюймовую модель, две 6,1-дюймовые и одну 6,7-дюймовую модель. Если верить последним слухам, все устройства 2020 года получат OLED-дисплеи и поддержку 5G, также они могут выйти в новом дизайне.



Помимо информации об iPhone 2020 года, в сегодняшнем отчете содержится предупреждение о том, что будущие устройства Apple могут быть отложены из-за перебоев в сети поставок компании. Согласно прогнозу аналитика Минг-Чи Куо, во второй половине 2021 года купертиновцы планируют выпустить iPhone без разъема Lightning.





