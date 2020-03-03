BMW i4

В преддверии официального дебюта модели i4 в 2021 году BMW представила концептуальную версию грядущего полностью электрифицированного седана. Автомобиль получил название Concept i4 и мог быть представлен на отмененном автосалоне в Женеве. С помощью этого концепта планировалось продемонстрировать поклонникам автопроизводителя, чего ожидать от находящегося в разработке электрокара.

BMW i4

По словам BMW, некоторые элементы дизайна Concept i4 будут перенесены в серийную модель. Предполагается, что серийный электрокар будет выполнен в более консервативных чертах. 

Тем не менее, есть один элемент, который точно доберется до серийного запуска — это изогнутый дисплей приборной панели. BMW утверждает, что это тот же экран, который планируется интегрировать в кроссовер iNext. Его можно будет использовать в трех режимах: Core, Sport и Efficient. Каждый из режимов изменяет внешний вид цифрового интерфейса. В случае i4 Concept эти режимы также настраивают внешнее освещение.  

BMW i4

Как и грядущие iX3 и iNext, концепт i4 оснащен современной трансмиссией eDrive пятого поколения от BMW. Двигатель мощностью 390 кВт позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за 4 секунды, а максимальная скорость электрокара составляет 200 км/ч. Используя европейский стандарт WLTP, автопроизводитель заявляет, что батарея емкостью 80 кВт-ч обеспечивает пробег в 600 км. Серийная модель получит аналогичные характеристики.

BMW i4

BMW будет производить i4 на своем главном заводе в Мюнхене. Компания заявляет, что планирует инвестировать около 200 миллионов евро в модернизацию производства. По словам производителя, приблизительно 90 процентов существующего оборудования в кузовном цехе может быть включено в процесс. Тем не менее, оставшиеся десять процентов должны быть изготовлены заново.

BMW i4

Немецкий автопроизводитель планирует выпустить миллион электромобилей к концу 2021 года. Помимо i4, компания работает на электрифицированным хэтчбеком 1 серии.



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Источник:

Engadget Engadget

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