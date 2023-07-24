Sony представила флагманские TWS-наушники WF-1000XM5. Это главный конкурент AirPods Pro 2

Японский производитель электроники заявляет, что в новых беспроводных наушниках Sony WF-1000XM5 используется лучшая технология шумоподавления на рынке.Гарнитура также оснащена новым фирменным процессором V2 на базе MediaTek чипа MT2833. Он обеспечивает поддержку Hi-Res Audio, одновременное подключение к нескольким устройствам, адаптивное управление звуком и работу функции Speak-to-Chat.Sony WF-1000XM5 также могут похвастаться поддержкой 24-битной обработки звука и новыми динамическими драйверами, которые на 40% больше, чем в прошлогодних WF-1000XM4.Заявленное время автономной работы составляет 8 часов, а с зарядным футляром это число увеличивается до 24. При этом всего 3 минут зарядки хватит на 60 минут воспроизведения.Новые наушники Sony WF-1000XM5 уже доступны в некоторых странах по цене $299,99.