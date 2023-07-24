Sony представила флагманские TWS-наушники WF-1000XM5. Это главный конкурент AirPods Pro 2

Фархад
Sony WF-1000XM5

Японский производитель электроники заявляет, что в новых беспроводных наушниках Sony WF-1000XM5 используется лучшая технология шумоподавления на рынке.

Sony WF-1000XM5

Гарнитура также оснащена новым фирменным процессором V2 на базе MediaTek чипа MT2833. Он обеспечивает поддержку Hi-Res Audio, одновременное подключение к нескольким устройствам, адаптивное управление звуком и работу функции Speak-to-Chat.

Sony WF-1000XM5

Sony WF-1000XM5 также могут похвастаться поддержкой 24-битной обработки звука и новыми динамическими драйверами, которые на 40% больше, чем в прошлогодних WF-1000XM4.

Sony WF-1000XM5

Заявленное время автономной работы составляет 8 часов, а с зарядным футляром это число увеличивается до 24. При этом всего 3 минут зарядки хватит на 60 минут воспроизведения.

Новые наушники Sony WF-1000XM5 уже доступны в некоторых странах по цене $299,99.
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Источник:
AppleInsider
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Комментарии

Misha Gynin
+35
Misha Gynin
А они так же интегрированы в систему Sony как наушники Apple интегрированы в её систему, или это просто наушники с чуть бОльшим аккумулятором. 😏
20 минут назад
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