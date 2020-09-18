





Компания Canon представила камеру Powershot Zoom. Средства на её выпуск собирались краудфандингом, и нужная сумма была набрана всего за 13 часов с момента публикации анонса.Canon Powershot Zoom — миниатюрная камера-телескоп, в которой используется матрица размером 1/3 дюйма с разрешением 12,1 Мп. Поддерживаются две оптические фокусные длины — эквиваленты 100 и 400 мм, а также одна цифровая фокусная длина — эквивалент 800 мм. Плавное зумирование, к сожалению, не поддерживается, можно лишь переключаться между тремя этими режимами.Пользователь прикладывает её к глазу и видит приближенное изображение через видоискатель. Поддерживается съёмка видео с разрешением Full HD при 30 кадрах в секунду, фокусировка на лицах и серийная фотосъёмка 10 кадров в секунду. Отдельного экрана, помимо электронного видоискателя, у неё нет. Кнопки для переключения зума и запуска или остановки съёмки расположены в верхней части корпуса. Вес камеры составляет 145 г.В настоящее время оформить предзаказ на Canon Powershot Zoom можно только в Японии. Камера стоит 31460 иен, что составляет приблизительно 22,5 тысячи рублей.