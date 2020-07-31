



Компания Xiaomi представила новую модель игрового смартфона BlackShark. У BlackShark 3S топовые параметры, хотя это устройство можно отнести к средней ценовой категории.



BlackShark 3S получил почти безрамочный AMOLED-экран диагональю 6,67 дюйма с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой стандарта HDR10 и процессор Snapdragon 865 (к сожалению, не в Plus-версии, но всё равно по-прежнему актуальный). В смартфоне используется улучшенная система охлаждения, которая позволяет процессору работать с максимальной производительностью долгое время, не снижая тактовую частоту. При желании можно купить дополнительный кулер.



Фронтальная камера 20-мегапиксельная, а основная обладает тремя модулями: главный 64 Мп, широкоугольный 13 и датчик глубины 5 Мп.







Объём оперативной памяти — 12 ГБ (LPDDR5), в накопителе 128, 256 или 512 ГБ (UFS 3.1). Аккумулятор обладает ёмкостью 4720 мАч и поддерживает зарядку от 65-ваттного адаптера. Корпус смартфон металлический со стtклянным покрытием. Доступные цвета — голубой и чёрный.



В BlackShark 3S используется Android 10 с фирменной оболочкой MIUI и предустановленными играми от студии Tencent Games.



Xiaomi будет продавать BlackShark 3S в Китае по цене от 3999 юаней и выше в зависимости от объёма памяти (примерно 42 тысячи рублей в пересчёте на российскую валюту). Информации о поставках этого устройства в другие страны пока нет.







