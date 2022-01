Gaming Hub : с помощью этого сервиса игроки могут быстрее находить и запускать любимые игры на стриминговых сервисах. Благодаря партнерству Samsung с NVIDIA GeForce Now, Stadia и Utomik, владельцам новых ТВ Samsung доступна обширная библиотека популярных тайтлов.

MICRO LED — самые современные экраны Samsung. Они обеспечивают лучшее в своем классе качество изображения благодаря 25 миллионам микроскопических светодиодов. В результате этого достигается впечатляющая глубина цвета, увеличенные яркость и контрастность. На выставке CES 2022 Samsung представит телевизоры MICRO LED с диагоналями 110″, 101″ и 89″.Экран MICRO LED 2022 обладает 20-битной шкалой оттенков серого. На нём доступно более 1 млн шагов яркости и цветовых уровней, обеспечивающие поддержку HDR, что позволяет разглядеть все детали в каждой сцене. Кроме того, у новинок 100% цветовой объем, а также технология Adobe RGB для максимально реалистичной цветопередачи. В сочетании с обновленным дизайном в соотношении с экраном корпус практически отсутствует, что обеспечивает эффект погружения в контент.MICRO LED оснащен расширенными возможностями по настройке для максимально удобного использования. Интерьерный режим позволяет превратить любую комнату в картинную галерею, отобразив на экране ТВ произведения искусства или цифровые фотографии. В комплект поставки 2022 MICRO LED входят две эксклюзивных работы от известного художника и дизайнера Рефика Анадола.Функция Multi View позволяет одновременно просматривать контент из четырех различных источников, в том числе с портов HDMI, в высоком разрешении 4K со скоростью до 120 кадров в секунду. Поддержка Dolby Atmos обеспечивает объемный звук благодаря динамикам верхнего, бокового и нижнего каналов.Благодаря процессору Neo Quantum и решениям в сферах изображения и звука, новые телевизоры Neo QLED обеспечивают высокое качество картинки и создают захватывающий звуковой ландшафт. Процессор Neo Quantum совершенствует передачу контрастности через BLU (блок задней подсветки), увеличивая градацию уровней яркости с 12 до 14 бит для большего контроля над источником света — светодиодами Quantum Mini. В результате телевизор может регулировать подсветку с 16 384 шагами, что в четыре раза больше, чем 4096 шагов у предыдущей версии.Новая технология Shape Adaptive Light использует процессор Neo Quantum для анализа линий, форм и поверхностей, чтобы регулировать форму света, передаваемого диодами Quantum Mini, увеличивая яркость и точность форм на экране. В результате достигается превосходное качество изображения с поддержкой контента в формате HDR. Модели Neo QLED 2022 года также получили Real Depth Enhancer — алгоритм настройки качества изображения с помощью нескольких ИИ. Эта технология повышает реалистичность картинки, выявляя объекты на экране для создания ощущения глубины.Телевизоры Samsung 2022 Neo QLED поддерживают режим EyeComfort, который автоматически регулирует яркость и цветовые тона на экране, используя встроенный датчик освещенности и информации о длительности светового дня. По мере изменения окружающего освещения, яркость изображения будет приглушаться, а цвета становиться теплее за счет регулировки излучения синего света, способного влиять на качество сна. Таким образом, смотреть ТВ в ночное время становится комфортнее.Устройства 2022 года получили технологию OTS Pro. Она основана на технологии OTS (Object Tracking Sound) и «перемещает» звук по комнате вместе с объектом на экране. Динамики, направленные вверх, создают объемное звучание, исходящее сверху. Новые Neo QLED также поддерживают стандарт Dolby Atmos.Новый матовый дисплей с защитой от отпечатков и бликов применяется в линейках The Frame, The Sero и The Serif, создавая комфортные впечатления от просмотра. Кроме того, он получил три сертификата от авторитетной компании UL (Underwriter Laboratories): без бликов от отражений, без бликов, вызывающих дискомфорт, и без слепящих отблесков.Благодаря антибликовой панели с низким коэффициентом отражения и рельефным матовым покрытием, линейка The Frame обеспечивает наиболее реалистичные впечатления от просмотра произведений искусства. Кроме того, на экранах устройства не остаются отпечатки пальцев и пятна. Телевизоры The Frame доступны в размерах от 32″ до 85″.Линейка The Serif также получила матовую отделку корпуса, которая органично сочетается с матовым дисплеем, придавая дополнительную элегантность премиальному дизайну этих ТВ. The Serif поставляются в размерах от 43″ до 65″.Телевизор The Sero обеспечивает оптимизированные впечатления от просмотра благодаря новому матовому дисплею, способному принимать и вертикальное, и горизонтальное положение. Вертикальный режим Multi View выводит многозадачность на новый уровень, позволяя пользователям просматривать различный контент в верхней и нижней частях экрана одновременно, или искать информацию онлайн во время просмотра видео.Телевизоры Samsung Smart TV 2022 года получили новый интерфейс Smart Hub с акцентом на поиск контента и информации по предпочтениям пользователя. С его помощью можно быстрее получить доступ к любимым фильмам или шоу, или же открыть для себя что-то новое. Боковая панель Smart Hub обеспечивает плавный переход между режимами Media, Game (Gaming Hub) и Ambient, позволяя сконцентрироваться на нужной задаче.Телевизоры Samsung 2022 года получили расширенную линейку. Например, настенный кроншейн-подставка Auto Rotating Wall Mount and Stand позволяет пользователям смотреть мобильный контент в вертикальном формате благодаря автоматическому повороту экрана, как у телевизора The Sero.Новинки будут поддерживать вертикальный интерфейс, включая Smart Hub, и предлагать вертикальную функцию Multi View. Такой формат просмотра доступен в популярных приложениях, в том числе YouTube и TikTok, а также для функций отображения экрана мобильного устройства и трансляций в вертикальном режиме. Кроме того, в вертикальном формате можно будет воспользоваться и интерьерными функциями, включая интерьерный режим и режим Ambient Mode+. Новая клавиша поворота на пульте дистанционного управления позволит поворачивать экран одним нажатием.Линейка звуковых панелей Samsung 2022 года получила обновления для обеспечения трехмерного звучания. Функция Q Symphony, позволяющая саундбарам и телевизорам Samsung Neo QLEDs работать вместе, получила усовершенствованную синхронизацию. Теперь саундбар сможет работать одновременно со всеми динамиками на телевизоре, включая динамики верхнего канала.Саундбары Samsung 2022 также оснащены функцией беспроводного подключения Dolby Atmos для беспроводного соединения Smart-телевизора с саундбаром, при котором и ТВ, и динамики звуковой панели обеспечивают звучание без лишних проводов.Новый саундбар HW-S800B Ultra Slim Soundbar, несмотря на свой компактный корпус, передает мощные басы благодаря интеграции технологии пассивного радиатора в сабвуфер. А за счет верхнеканальных динамиков устройство обеспечивает мощный звук при глубине всего 4,1 см.