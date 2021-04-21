Габариты iMac на M1: 54,7 х 46,1 х 13 см

Вес iMac на M1: 4,48 кг

Габариты iMac на 27 дюймов: 65 х 51,6 х 20,3 см

Вес iMac на 27 дюймов: 8,92 кг.

Цвета iMac на M1: синий, зелёный, розовый, серебристый, жёлтый, оранжевый, фиолетовый

iMac на 27 дюймов предлагался в единственном цвете — серый космос.

Экран iMac на M1 — диагональ 24 дюйма, разрешение — 4480×2520 пикселей, плотность — 218 пикселей на дюйм, яркость — 500 кд/м²

Экран iMac 27 дюймов на Intel — диагональ 27 дюймов, разрешение — 5120×2880 пикселей, плотность — 218 пикселей на дюйм, качество цветопередачи — миллиард цветов, Яркость 500 кд/м²

7‑ядерный графический процессор, 8 + 256 ГБ, два порта Thunderbolt/USB 4, клавиатура Magic Keyboard — 129 990 pyб.

8‑ядерный графический процессор, 8 + 256 ГБ, два порта Thunderbolt/USB 4, два порта USB 3, порт Gigabit Ethernet, клавиатура Magic Keyboard с Touch ID — 149 990 pyб.

8‑ядерный графический процессор, 8 + 512 ГБ, два порта Thunderbolt/USB 4, два порта USB 3, порт Gigabit Ethernet, клавиатура Magic Keyboard с Touch ID — 169 990 pyб.

6‑ядерный Intel Core i5 10‑го поколения, ускорение Turbo Boost до 4,5 ГГц, 8 ГБ + 256 ГБ, графический процессор Radeon Pro 5300 с 4 ГБ памяти GDDR6, два порта Thunderbolt 3 — 188 990 pyб.

6‑ядерный Intel Core i5 10‑го поколения, ускорение Turbo Boost до 4,8 ГГц, 8 + 512 ГБ, графический процессор Radeon Pro 5300 с 4 ГБ памяти GDDR6, два порта Thunderbolt 3 — 209 990 pyб.

8‑ядерный Intel Core i7 10‑го поколения, ускорение Turbo Boost до 5,0 ГГц, 8 + 512 ГБ, графический процессор Radeon Pro 5500 XT с 8 ГБ памяти GDDR6, два порта Thunderbolt 3 — 241 990 pyб.

iMac на M1 заменил сразу две модели — iMac на 21,5 и 27 дюймов. Чип, стоящий в нем, стремится изменить рынок процессоров, поэтому логично сравнить новое устройство со старшей моделью предыдущего поколения.Самое заметное изменение в новом устройстве — более эргономичный и стильный корпус. Он стал тоньше и легче. Теперь компьютер проще переносить с одного стола на другой, а на рабочем месте он смотрится эстетичнее.Впервые с момента выпуска первого поколения iMac компьютер предлагается в нескольких цветах.Экран почти не изменился. Единственное — диагональ стала меньше, по остальным параметрам (плотность пикселей, яркость, цветопередача и прочие) это тот же самый дисплей, что и у предшественника.Усовершенствован звук. В новом поколении динамики более громкие и совместимы с программным обеспечением, делающим звук более объемным. Устройство с M1 оснащено шестью динамиками — по три слева и справа. Поддерживаются технология Dolby Atmos и пространственный звук, которым ранее удивили AirPods Pro и Max.Теперь разрешение веб-камеры FaceTime HD составляет 1080p. До этого Full HD-камера стояла только в iMac Pro за 430 тысяч рублей. В iMac на 27 дюймов стоит веб-камера на 720p.Новый iMac работает на процессоре Apple M1.iMac на 27 дюймов в зависимости от конфигурации предлагал 6‑ядерный Intel Core i5 или 8‑ядерный Intel Core i7 10‑го поколения.Ранее M1 и Intel Core i7 сравнили в бенчмарке Passmark Single-Thread. Apple M1 в одноядерном тесте набрал 3550 баллов и оказался быстрее, чем Intel Core i7 с результатом 3542 балла в том же тесте. Разница находится в пределах погрешности 0,2%, поэтому говорить о преимуществе чипа Apple можно лишь условно. Поэтому по мощности они находятся примерно на одном уровне.iMac на M1 стоит дешевле предшественника на 27 дюймов во всех комплектациях. Фактически он занял позицию версии на 21,5 дюйма.Цены iMac на M1:Цены iMac на 27 дюймов: