В последних числах ноября BQ представила на российском рынке продолжение своей флагманской линейки Aurora – еще более доступный смартфон BQ 5732L Aurora SE. Эта модель привлекла наше внимание необычным для своего ценового сегмента выбором процессора, так что мы решили обратить на нее внимание и подготовили обзор. Рассказываем, что же такого интересного в начинке Aurora SE и стоит ли брать себе именно этот смартфон, либо лучше обратить внимание на другие модели бренда.
Технические характеристики BQ 5732L Aurora SE
Операционная система: Android 9.0
Дисплей: IPS, 5.86 дюйма, 1520x720 (19:9)
Процессор: MediaTek Helio P60
Оперативная память: 3 ГБ
Накопитель: 32 ГБ
Поддержка карт памяти: MicroSD до 256 ГБ
Основная камера: 13+5 Мп
Фронтальная камера: 8 Мп
Беспроводные подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Разъемы: Type-C, 3.5 мм
Безопасность: сканер отпечатков на задней панели
Аккумулятор: 3000 мАч
Размеры: 149,5 х 72,3 х 8.1 мм
Вес: 162 г
Недавно у нас был обзор BQ 5731L Magic S, этот смартфон получил от редакции звание практически идеального бюджетника за счет качественного экрана с высоким разрешением, неплохих камер и наличия модуля NFC. Сегодняшний герой обзора — BQ 5732L Aurora SE — чем-то на него похож, но в деталях отличается довольно сильно. А именно, в этом смартфоне сделала ставка на производительность, и для этого используется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с сопроцессором искусственного интеллекта. Helio P60 — один из мощнейших чипов MediaTek и, как правило, он используется в смартфонах намного более высокого ценового сегмента, чем 7 490 рублей в официальном интернет-магазине BQ. Более того, за счет небольшой диагонали (а это 5.86 дюйма) было уместно использовать дисплей с HD+ разрешением, что снижает нагрузку на процессор и обеспечивает еще более высокую производительность и хорошую автономность.
За счет такого выбора начинки BQ 5732L Aurora SE можно назвать одним из самых игровых смартфонов своего сегмента. Он действительно мощный, быстро работает и позволяет запускать практически все игры хотя бы на минимальных настройках графики. На моей памяти это — редкость, поскольку в сегменте до 10 000 рублей чаще всего приходится сталкиваться с очень серьезными ограничениями производительности и редко бывает шанс комфортно играть во что-нибудь топовое и популярное. В BQ практически в каждой модели пытаются сделать что-то нетипичной для ее ценового сегмента, а в случае с Aurora SE — в центре внимания оказалась мощность аппарата. Дополняет процессор 3 ГБ оперативной памяти. Накопитель небольшой, на 32 ГБ, зато есть поддержка microSD емкостью до 256 ГБ. Карту памяти лучше взять сразу, чтобы не приходилось потом сталкиваться с ограничениями при съемки или при желании поставить себе новые игры и приложения.
В плане дизайна BQ 5732L Aurora SE тоже не подводит. На выбор можно взять классический черный, насыщенный синий или градиентный фиолетовый цвет. Причем задняя панель тут не пластиковая, как это часто бывает в доступных смартфонах, а из нормального прочного стекла. Выглядит красиво, еще лучше ощущается в руке. Мне понравилось. А еще одним плюсом стали компактные размеры корпуса, о чем я уже писал, упоминая диагональ экрана. Лично мне кажется очень удачным решением выпуск смартфонам с дисплеями менее 6 дюймов, ведь это делает их очень удобными как при использовании одной рукой, так и когда смартфон просто лежит в кармане. Эстетику смартфона также подчеркивает и форма корпуса в целом, он имеет аккуратные скругления на задней панели и 2.5D-стекло спереди, так что никаких впивающихся в руку граней тут нет. А хватка получается достаточно уверенной.
IPS-экран смартфона качественный, он имеет пропорции 19:9 и аккуратный вырез под динамик и фронталку в верхней части. При диагонали 5.86 дюйма разрешения HD+ (1520x720 пикселей) в целом достаточно. Изображение на дисплее смотрится хорошо, панель имеет достаточный запас яркости, реалистичную цветопередачу и хорошо ведет себя при использовании устройства на свету. Кроме того, углы обзора тут максимальные, так что придраться вообще не к чему. Ну, а выбор более низкого разрешения оправдан большей производительностью и меньшей прожорливостью заряда аккумулятора. Благодаря этому, батареи емкостью 3000 мАч хватает для комфортного использования в течение дня.
Основная камера — двойная, стоит пара сенсоров 13 и 5 Мп. Снимки в нормальных условиях получаются хорошего качества. Камера неплохая, для фотографий в соцсети это уместный вариант. Главное — освоить редакторы типа VSCO, Lightroom и подобных, чтобы можно было скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства кадров. При хорошем навыке работы с ними многие даже не догадаются, что снимки сделаны на недорогой аппарат. Фронтальная камера имеет разрешение сенсора 8 Мп и поддерживает функции улучшения портрета и размытия фона.
Технические характеристики BQ 5732L Aurora SE
Операционная система: Android 9.0
Дисплей: IPS, 5.86 дюйма, 1520x720 (19:9)
Процессор: MediaTek Helio P60
Оперативная память: 3 ГБ
Накопитель: 32 ГБ
Поддержка карт памяти: MicroSD до 256 ГБ
Основная камера: 13+5 Мп
Фронтальная камера: 8 Мп
Беспроводные подключения: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Разъемы: Type-C, 3.5 мм
Безопасность: сканер отпечатков на задней панели
Аккумулятор: 3000 мАч
Размеры: 149,5 х 72,3 х 8.1 мм
Вес: 162 г
Недавно у нас был обзор BQ 5731L Magic S, этот смартфон получил от редакции звание практически идеального бюджетника за счет качественного экрана с высоким разрешением, неплохих камер и наличия модуля NFC. Сегодняшний герой обзора — BQ 5732L Aurora SE — чем-то на него похож, но в деталях отличается довольно сильно. А именно, в этом смартфоне сделала ставка на производительность, и для этого используется мощный восьмиядерный процессор MediaTek Helio P60 с сопроцессором искусственного интеллекта. Helio P60 — один из мощнейших чипов MediaTek и, как правило, он используется в смартфонах намного более высокого ценового сегмента, чем 7 490 рублей в официальном интернет-магазине BQ. Более того, за счет небольшой диагонали (а это 5.86 дюйма) было уместно использовать дисплей с HD+ разрешением, что снижает нагрузку на процессор и обеспечивает еще более высокую производительность и хорошую автономность.
За счет такого выбора начинки BQ 5732L Aurora SE можно назвать одним из самых игровых смартфонов своего сегмента. Он действительно мощный, быстро работает и позволяет запускать практически все игры хотя бы на минимальных настройках графики. На моей памяти это — редкость, поскольку в сегменте до 10 000 рублей чаще всего приходится сталкиваться с очень серьезными ограничениями производительности и редко бывает шанс комфортно играть во что-нибудь топовое и популярное. В BQ практически в каждой модели пытаются сделать что-то нетипичной для ее ценового сегмента, а в случае с Aurora SE — в центре внимания оказалась мощность аппарата. Дополняет процессор 3 ГБ оперативной памяти. Накопитель небольшой, на 32 ГБ, зато есть поддержка microSD емкостью до 256 ГБ. Карту памяти лучше взять сразу, чтобы не приходилось потом сталкиваться с ограничениями при съемки или при желании поставить себе новые игры и приложения.
В плане дизайна BQ 5732L Aurora SE тоже не подводит. На выбор можно взять классический черный, насыщенный синий или градиентный фиолетовый цвет. Причем задняя панель тут не пластиковая, как это часто бывает в доступных смартфонах, а из нормального прочного стекла. Выглядит красиво, еще лучше ощущается в руке. Мне понравилось. А еще одним плюсом стали компактные размеры корпуса, о чем я уже писал, упоминая диагональ экрана. Лично мне кажется очень удачным решением выпуск смартфонам с дисплеями менее 6 дюймов, ведь это делает их очень удобными как при использовании одной рукой, так и когда смартфон просто лежит в кармане. Эстетику смартфона также подчеркивает и форма корпуса в целом, он имеет аккуратные скругления на задней панели и 2.5D-стекло спереди, так что никаких впивающихся в руку граней тут нет. А хватка получается достаточно уверенной.
IPS-экран смартфона качественный, он имеет пропорции 19:9 и аккуратный вырез под динамик и фронталку в верхней части. При диагонали 5.86 дюйма разрешения HD+ (1520x720 пикселей) в целом достаточно. Изображение на дисплее смотрится хорошо, панель имеет достаточный запас яркости, реалистичную цветопередачу и хорошо ведет себя при использовании устройства на свету. Кроме того, углы обзора тут максимальные, так что придраться вообще не к чему. Ну, а выбор более низкого разрешения оправдан большей производительностью и меньшей прожорливостью заряда аккумулятора. Благодаря этому, батареи емкостью 3000 мАч хватает для комфортного использования в течение дня.
Основная камера — двойная, стоит пара сенсоров 13 и 5 Мп. Снимки в нормальных условиях получаются хорошего качества. Камера неплохая, для фотографий в соцсети это уместный вариант. Главное — освоить редакторы типа VSCO, Lightroom и подобных, чтобы можно было скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства кадров. При хорошем навыке работы с ними многие даже не догадаются, что снимки сделаны на недорогой аппарат. Фронтальная камера имеет разрешение сенсора 8 Мп и поддерживает функции улучшения портрета и размытия фона.
Среди прочих особенностей можно отметить двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, LTE Cat.4 (поддерживаются две карты nanoSIM), а еще в смартфона стоит удобный симметричный разъем USB Type-C и порт 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры или наушников. В итоге мы получаем один из самых мощных смартфонов в доступном ценовом сегменте, который обращает на себя внимание очень достойным процессором, привлекательным дизайном с красивыми расцветками корпуса. Из недостатков можно отметить разве что отсутствие модуля NFC, но это небольшая плата за то, чтобы встретить MediaTek Helio P60 в смартфоне за 7 490 рублей.
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