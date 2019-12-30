

Среди прочих особенностей можно отметить двухдиапазонный Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2, LTE Cat.4 (поддерживаются две карты nanoSIM), а еще в смартфона стоит удобный симметричный разъем USB Type-C и порт 3.5 мм для подключения проводной гарнитуры или наушников. В итоге мы получаем один из самых мощных смартфонов в доступном ценовом сегменте, который обращает на себя внимание очень достойным процессором, привлекательным дизайном с красивыми расцветками корпуса. Из недостатков можно отметить разве что отсутствие модуля NFC, но это небольшая плата за то, чтобы встретить MediaTek Helio P60 в смартфоне за 7 490 рублей.



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