





Компания Dyson представила очиститель воздуха последнего поколения с новым твердотельным датчиком формальдегида. Устройство способно улавливать мельчайшую пыль и аллергены и даже уничтожать потенциально опасные летучие органические соединения (ЛОС), в том числе формальдегид. Этот бесцветный газообразный загрязнитель выделяют предметы мебели и деревянные изделия с формальдегидными смолами (например, фанера, ДСП и ДВП), утеплительные материалы, а также продукты для ремонта и уборки, такие как краски, обои, лаки и чистящие средства. Частицы формальдегида, которые в 500 раз меньше загрязнителей размером 0,1 микрона, особенно сложно улавливать. А если они остаются незамеченными, человек дольше подвергается их воздействию, поскольку взвешенные химические вещества высвобождаются непрерывно — этот процесс известен как газовыделение.Гелевые датчики формальдегида зачастую ошибочно сообщают о наличии этого газа при контакте с другими ЛОС и могут постепенно приходить в негодность. В то же время новый твердотельный сенсор Dyson работает в комплексе с алгоритмом, позволяющим ему избирательно отслеживать содержание формальдегида, не реагируя на другие газы, которые распознаёт отдельный датчик ЛОС.Инженеры Dyson перестроили воздушные каналы в новом устройстве, чтобы создать герметичную систему фильтрации по стандарту HEPA 13. В результате удалось предотвратить движение загрязнённого воздуха в обход фильтров, а также устранить любые потенциальные возможности его утечки обратно в комнату. Таким образом, новый очиститель воздуха Dyson улавливает 99,95% частиц размером 0,1 микрона.Очиститель воздуха Dyson создан для работы в реальных домах. Согласно отраслевым стандартам, для измерения эффективности очистителей воздуха используется лабораторный метод испытаний в компактной камере площадью 12 м2 с вентилятором на потолке для циркуляции воздуха и одним датчиком для измерения его качества. Чтобы приблизить тестирование к реальным условиям, Dyson проводит испытания по методу POLAR в большом помещении площадью 27 м2 без дополнительного вентилятора и собирает данные о качестве воздуха с помощью восьми датчиков по углам и одного — в центре.В комплекте с Dyson HP08 идёт пульт управления с магнитным креплением удобно хранить на верхней панели устройства. Устройство уже доступно для покупки на сайте Dyson.com.ru и в официальных магазинах Dyson по цене 49 990 рублей.