Еще одна категория товаров с AliExpress попала под запрет. Водители должны знать об этом

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Речь идет о средствах сокрытия номера автомобилей от камер видеонаблюдения. Теперь подобные гаджеты запрещены к распространению, а продающие товар сайты будут внесены в список запрещенных.Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на решение московского суда. Устройства свободно распространялись на платформе AliExpress и позволяли избежать наказания при нарушении ПДД или в случае ДТП. С их помощью водители скрывали регистрационные номера автомобилей, что затрудняло поиски виновника по дорожным камерам слежения. Меры приняли в связи с нарушением закона «О безопасности дорожного движения».Документ уточняет, что судебное решение также считается основанием для внесения в список сайтов с запрещенной к распространению в РФ информацией, при наличии схожих товаров в продаже.Еще один иск с требованием блокировки запрещенных теперь гаджетов был подан сайту Tacticalbunker. После удовлетворения иска устройства больше нельзя купить в интернет-магазине.