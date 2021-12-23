Xiaomi представит серию смартфонов 11i в Индии 6 января следующего года. Один из них получит самую быструю зарядку в мире.
Этот телефон будет оснащен зарядкой с мощностью 120 Вт. По имеющимся данным, она сможет восполнить энергию аккумулятора всего за 15 минут. Это рекордный показатель.
Кроме того, смартфон серии 11i станет первым в мире мобильным устройством с зарядкой мощностью более 100 Вт. Зарядка будет называться HyperCharge.
Другие подробности о смартфонах Xiaomi 11i неизвестны. В частности, неясно, сколько их будет. Тизер намекает на две особенности их дизайна — у моделей будет О-образный вырез и три цвета — синий, сиреневый и зеленый.
Ранее глава Xiaomi показал на своей странице в соцсети Weibo первый тизер готовящегося к выпуску флагмана Xiaomi 12. Судя по нему, устройство получит классический дизайн для смартфона 2021 и 2022 годов. Ознакомиться с рендером можно здесь.
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