Инсайдер Ice Universe раскрыл сведения о том, когда Samsung выпустит смартфон Galaxy Fold второго поколения, а также рассказал, какими особенностями будет обладать этот смартфон.
По его данным, Samsung собирается выпустить Galaxy Fold 2 в июле этого года. Тогда же, вероятно, будет представлен Galaxy Note20. Кодовое название новинки — Champ.
Ожидается, что Galaxy Fold 2 будет выполнен в том же форм-факторе, что и оригинальная модель, но получит более надёжную защиту экрана (вероятно, из тонкого эластичного стекла, как у Galaxy Z Flip). Кроме того, в этом смартфоне будет реализована технология Mosaic Notch, благодаря которой в экране будет установлена незаметная фронтальная камера. Её можно рассмотреть, только если внимательно приглядеться, а с расстояния она практически не видна.
Очевидно, что компания Samsung довольна спросом на Galaxy Fold и Galaxy Z Flip, поэтому собирается развивать направление складных смартфонов, ежегодно выпуская по несколько новых моделей.
Основной конкурент Samsung в этом сегменте рынка — Huawei. Эта компания собирается представить складной смартфон Mate X второго поколения 24 февраля. Изначально планировалось привезти его на выставку Mobile World Congress в Барселоне, но она была отменена из-за китайского коронавируса. Презентация Mate XS будет проводиться в формате онлайн-трансляции. Ранее глава Huawei Ричард Ю подтвердил название этого смартфона, а также сообщил, что в нём используется процессор Kirin 990 со встроенным модемом 5G. Оригинальная модель Mate X была представлена год назад на выставке MWC 2019.
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Так и не понял для чего она нужна.
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