





Samsung представила Galaxy Tab S7 FE. Новинка получила 12,4-дюймовый дисплей, звук от AKG с поддержкой Dolby Atmos и аккумулятор с ёмкостью 10 090 мАч. Мы провели с планшетом несколько дней и спешим поделиться первыми впечатлениями.В Galaxy Tab S7 FE эксплуатируются знакомые черты флагманского модельного ряда. На фронтальной панели отсутствуют какие-либо элементы управления, все они смещены на грани устройства. К нам на обзор попала новинка в нежно-зеленой расцветке с пером S Pen такого же оттенка.Несмотря на довольно большую диагональ экрана, Galaxy Tab S7 FE сохраняет вполне скромные размеры, а еще он довольно легкий и от него не устают руки во время длительного использования. Вес новинки составляет всего 608 г. Корпус выполнен из металла.В отличие от «старшего брата» Galaxy Tab S7 FE получил TFT-дисплей с разрешением 2560 x 1600. Тем не менее экран смотрится очень хорошо: насыщенная цветопередача, хорошие углы обзора и высокая плотность пикселей.Во время первой настройки Galaxy Tab S7 FE предупреждает, что будет установлен пакет отечественного софта, отказаться от которого сразу нельзя, но можно удалить после завершения настройки. Удаляются все предустанавливаемые таким образом приложения, за исключением программ от Google, Microsoft и Яндекс. Их можно только отключить. Таким образом они перестанут работать, но останутся в памяти.Основную камеру Samsung также решила упростить. У Galaxy Tab S7 FE единственный датчик с разрешением 8 МП. На мой взгляд, это вполне логичное решение, поскольку фотографировать на планшет крайне неудобно и в большинстве случаев основная камера используется довольно редко. Для фронталки производитель использовал датчик на 5 МП.Galaxy Tab S7 FE оснащается аккумулятором на 10 090 мАч. По первым впечатлениям устройство демонстрирует хорошую автономность, но для того, чтобы передать полноценное впечатление и более детальную информацию, нужно потестировать планшет подольше. Расскажем о производительности и времени автономной работы в полноценном обзоре.Что касается звука, на корпусе имеется лейбл бренда AKG. Galaxy Tab S7 FE оборудован динамиками на верхнем и нижнем торцах. У планшета довольно хороший запас громкости. В фильмах и сериалах хорошо ощущается объемное звучание благодаря поддержке Dolby Atmos. Самое главное — не забыть актировать эту опцию в быстрых настройках.На первый взгляд, Galaxy Tab S7 FE получился лёгким и мощным. Это закономерная адаптация флагманской серии для молодых пользователей, которые захотят топовое устройство без необходимости переплачивать за избыточный набор характеристик. Выпуская новинку, Samsung отсекла всё лишнее и сконцентрировалась на основных качествах: дизайн, производительность, экран и автономность.