





Компания Samsung представила беспроводную клавиатуру Smart Keyboard Trio 500, главная особенность которой — возможность подключения по Bluetooth сразу к 3 различным устройствам с возможностью быстрого переключения между ними. Кроме того, в случае с каждым девайсом можно настроить определенное действие на функциональную кнопку — например, открытие нужного приложения.Smart Keyboard Trio 500 поддерживает широкий перечень устройств, включая смартфоны и планшеты на Android и iOS, компьютеры на Windows и macOS — по сути поддерживается любой девайс, способный работать с Bluetooth-клавиатурой. Кроме того, в случае с устройствами Samsung есть поддержка десктопного режима DeX.Что касается стоимости, то Smart Keyboard Trio 500 уже можно купить в Южной Корее за 49 000 вон или около 3200 рублей по курсу, продажи во всем мире стартуют к концу мая. Клавиатура имеет 78 клавиш (цифрового блока нет) и питается от двух AAA-батареек. Ее вес составляет 412,3 грамма, габариты — 280,4 x 127,4 x 15,4 мм, также есть резиновые антискользящие накладки на ножках.