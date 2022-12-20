Google Смартфоны

Google скоро заткнёт Apple. Пиксели будут фотографировать намного лучше айфонов

Александр



По данным инсайдеров, компания Google планирует оснастить свои следующие флагманские смартфоны поддержкой режима фотосъёмки Staggered HDR. Это потребует не только новых алгоритмов обработки фотографий, но и нового оборудования.

Суть съёмки в режиме Staggered HDR сводится к тому, камера делает сразу несколько снимков с разной экспозицией, используя разные участки фотосенсора. В результате должны получаться более качественные фотографии, причём на их захват и обработку должно уходить крайне мало времени - почти моментально. Поддержка такого режима предусмотрена новейшей флагманской системой-на-чипе Snapdragon 8 Gen 2 от компании Qualcomm, но до сих пор ни один производитель не реализовал её в своём смартфоне (хотя первые модели уже анонсируются).

Поддержка Staggered HDR не появится в уже выпущенных к нас тоящему времени смартфонах, поскольку для её реализации потребуется новый процессор и новые камеры с её поддержкой. Скорее всего, Google использует эту технологию в своих следующих смартфонах серии Pixel 8, после чего подтянутся другие производители. А с учётом того, что почти все инновации на мобильном рынке сейчас завязаны на съёмке фотографий и видео, Google может не только получить значительное преимущество среди производителей устройств на базе Android, но и поставит перед Apple задачу дальнейшего улучшения характеристик фото- и видеосъёмки на айфонах.

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Комментарии

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bagdan1978
Айфоны покупают не из-за камер) Вот чудаки
час назад в 21:45
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